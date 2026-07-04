Rică Răducanu a ajuns la spital în stare gravă. Ce s-a întâmplat

Fostul portar al naționalei României, care a bifat 233 de apariții în toate competițiile la Rapid, a suferit un accident grav la mare, unde se află în fiecare vară ca să-și administreze o mică afacere.

Potrivit golazo.ro, el a căzut pe scări și a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia. Rică Răducanu și-a rupt două coaste, are umărul dislocat și s-a lovit și la cap.

De pe patul de spital, Rică Răducanu a oferit și o reacție.

”Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Și la cap m-am lovit, respir greu.

Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a spus Rică Răducanu pentru sursa anterior menționată.

În mai, Rapid l-a vizitat ca să-i facă un cadou de ziua lui

Ionuț Voicu, Adrian Briciu și Răzvan Onea l-au vizitat pe Rică Răducanu la mijlocul lunii mai. Giuleștiul i-a oferit fostului său portar un tricou și o plachetă personalizată.

”E un gest firesc de respect și recunoștință. Acestea se traduc prin prezență și implicare, așa cum este normal într-un club profesionist, cu responsabilitate și echilibru”, a scris Rapid pe rețelele sociale.