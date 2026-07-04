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Real Madrid are posibilitatea să îl vândă pe Vinicius Junior (25 de ani) pentru o sumă impresionantă de 160.000.000 de euro.

Vinicius, plecarea record de pe Bernabeu?!

Publicația spaniolă Sport a dezvăluit că „Los Blancos” au primit oficial oferta din partea unui club, fără să îi dezvăluie identitatea.

Dacă madrilenii se vor decide să renunțe la Vinicius, extrema stângă va deveni cel mai scump fotbalist vândut vreodată de Real Madrid.

Recordul actual îi aparține lui Cristiano Ronaldo, cumpărat în 2018 de Juventus Torino pentru 117.000.000 de euro.

Real Madrid îl va baga în ședință pe Vinicius după Cupa Mondială

Vinicius Junior a înscris până acum, la Campionatul Mondial, patru goluri și a oferit o pasă decisivă în patru partide. La Real Madrid, în sezonul trecut, a adunat 53 de meciuri oficiale, 22 de goluri și 14 pase de gol.

Vinicius Junior nu a ajuns încă la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului scadent în vara anului viitor. Brazilianul își dorește să continue la Real Madrid, dar solicită un salariu cel puțin egal cu cel pe care îl încasează Kylian Mbappe, lucru pe care conducerea „Los Blancos” nu este dispusă să îl ofere.

Publicația AS.com susține că Vinicius ar putea să o părăsească pe Real Madrid în perioada următoare, chiar dacă fotbalistul ar fi spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere, preferă să își ducă până la capăt angajamentul față de „Los Blancos” și apoi să plece liber de contract.

Jurnaliștii spanioli au scris că, imediat după deznodământul Cupei Mondiale, conducerea clubului de pe Santiago Bernabeu va purta noi discuții cu Vinicius.

Dacă cele două părți nu vor bate palma, madrilenii vor încerca, cel mai probabil, să îl vândă pe Vinicius încă din această vară la un preț bun, în loc să aștepte până în iarnă, când Vinicius va putea negocia cu orice club dorește pentru a se alătura, în vara lui 2027, liber de contract.