Mijlocașul central Francisco Barrios (24 de ani) a fost prezentat oficial de CFR Cluj, prin intermediul rețelelor sociale.

Francisco Barrios, noul mijlocaș al CFR-ului

Barrios a venit liber de contract, după despărțirea de Boston River, formație din primul eșalon al fotbalului uruguayan.

Mijlocașul central este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 300.000 de euro.

Comunicatul oficial emis de CFR Cluj

„Bienvenido, Francisco Barrios!

CFR-iști, faceți cunoștință cu Francisco Barrios, noul nostru jucător!

În vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguayan și-a început cariera în fotbalul profesionist la Defensor Sporting, club alături de care a câștigat de trei ori Cupa Uruguayului. În ultimii doi ani, acesta a evoluat în țara natală, la Boston River, dar și în Brazilia, la Atlético Clube Goianiense.

La nivel internațional, Francisco a bifat prezențe pentru selecționatele de juniori ale Uruguayului.

Îi urăm mult succes și bun venit în familia CFR!”, a transmis CFR Cluj, pe pagina de Facebook a clubului.