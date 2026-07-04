OFICIAL Din America de Sud în Superligă! CFR Cluj, la al șaptelea transfer al verii

Din America de Sud în Superligă! CFR Cluj, la al șaptelea transfer al verii Superliga
Alexandru Hațieganu
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CFR Cluj a realizat al șaptelea transfer al verii. 

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Din articol

Mijlocașul central Francisco Barrios (24 de ani) a fost prezentat oficial de CFR Cluj, prin intermediul rețelelor sociale. 

Francisco Barrios, noul mijlocaș al CFR-ului 

Barrios a venit liber de contract, după despărțirea de Boston River, formație din primul eșalon al fotbalului uruguayan.

Mijlocașul central este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 300.000 de euro. 

Comunicatul oficial emis de CFR Cluj

„Bienvenido, Francisco Barrios!

CFR-iști, faceți cunoștință cu Francisco Barrios, noul nostru jucător!

În vârstă de 24 de ani, mijlocașul uruguayan și-a început cariera în fotbalul profesionist la Defensor Sporting, club alături de care a câștigat de trei ori Cupa Uruguayului. În ultimii doi ani, acesta a evoluat în țara natală, la Boston River, dar și în Brazilia, la Atlético Clube Goianiense.

La nivel internațional, Francisco a bifat prezențe pentru selecționatele de juniori ale Uruguayului.

Îi urăm mult succes și bun venit în familia CFR!”, a transmis CFR Cluj, pe pagina de Facebook a clubului.

Bursa transferurilor la CFR Cluj

Marian Huja, Yuval Sade, Andre Moreira, Renato Pantalon, Igor Savic și Amin Ziblim sunt ceilalți șase fotbaliști veniți în vară alături de „feroviari”. 

Din lotul grupării ardelene au plecat Tidiane Keita, Matei Ilie, Mohammed Kamara, Alibek Aliev, Adrian Frănculescu, Mihai Popa și Ciprian Deac (retras și devenit vicepreședinte la CFR Cluj).

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