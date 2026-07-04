Viața în 64 de pătrățele a lui Henry-Edward Tudor, vicecampion mondial la șah: „Obiectivul meu zilnic este să fiu mai bun decât eram ieri”

Interviu cu copilul minune al șahului românesc, care a câștigat recent, la nici 15 ani, medalia de argint la Campionatul Mondial de șah U16.

Henry Edward Tudor e legitimat la CSU ASE București și CSM Constanța. La 13 ani și 10 luni, a devenit cel mai tânăr Maestru Internațional al României.

E campion național de seniori (!) la șah blitz.

4 medalii de aur la Campionatele Naționale de Juniori din 2024, dintre care o medalie de aur la șah clasic U20.

Medalie de bronz la Campionatul Mondial de Șah Blitz U14 în 2024.

Medalie de argint la șah clasic U12, în 2023, la Campionatul European.

Campion mondial la Dezlegări, în 2022.

Vicecampion european la șah rapid în 2022.

Tudor a obținut și un rezultat remarcabil: o remiză împotriva lui Arjun Erigaisi (numărul 3 mondial), la Grenke Chess Open.

Felicitări pentru medalia de argint și pentru toate performanțele tale. Cum e să fii vicecampion mondial? Cum te simți?

Mulțumesc! Mă simt foarte fericit. Consider că este o reușită importantă în cariera mea de șahist, care mă motivează în continuare.

Cât ai muncit să ajungi aici? Cât muncești pe zi?

Cred că, într-un anume fel, acest rezultat este rodul muncii mele de până acum. Nu am făcut un efort special înainte de campionat. În ceea ce privește rutina de lucru în fiecare zi, diferă. Studiez câteva ore bune pe zi, în fiecare zi.

Când te-ai apucat de șah?

Am început șahul mai târziu, când aveam 9 ani.

Cum te-a prins șahul? Cine te-a învățat?

M-a fascinat de la început. Tatăl meu m-a învățat regulile jocului.

Ai primit și un premiu după medalia de argint de la Campionatul Mondial? Dacă da, care este acesta?

Am primit o tablă electronică de șah.

Dar din partea părinților?

Din partea lor, primesc zilnic susținere, apreciere și multă dragoste.

Henry, Edward, Tudor au fost regi ai Angliei. Oana Calusa, mama tânărului campion de șah, explică numele campionului la șah: „Tudor este numele de familie. Soțul meu este pasionat de istorie, mai ales de istoria Marii Britanii”.

Cum se împacă școala și orele de lucru la șah?

Foarte bine. Fac față cu brio!

Ce materii îți plac? Unde înveți?

Îmi plac în mod special științele exacte, matematica, dar și limba engleză. Învăț la școala Cambridge.

Fotbal cu prietenii, trucuri cu Kendama, pasionat de cubul Rubik

Ce îți mai place să faci în afară de șah?

Îmi place să mă joc fotbal cu prietenii mei, în parc, să fac trucuri cu Kendama și sunt pasionat de cubul Rubik. Mă atrage mult și lectura, atunci când am timp liber.

Vă vine să credeți sau nu, Henry nu are telefon, deși este la vârsta la care alți adolescenți sunt lipiți de acest dispozitiv electronic. „Nu a simțit nevoia. Henry are full acces la tehnologie, dar, în loc să își piardă vremea pe jocuri video sau alte activități inutile pe telefon, el a ales să studieze șah”, dezvăluie mama vicecampionului mondial.

Știi că e Campionat Mondial e în desfășurare?

Bineînțeles! 🙂 Cupa Mondială de Fotbal, din SUA/Canada/Mexic.

Practici vreun alt sport?

Da, merg la înot, baschet și fotbal.

Știu că ești campion național de seniori la șah blitz. Ți-ai propus asta și la șah clasic?

Da. La nivel național, am reușit să obțin titlul de campion național la șah clasic, la secțiunea U20. Această realizare poate reprezenta o treaptă spre titlul național la seniori. Bineînțeles, cu mult studiu și dedicație în continuare.

Ți-ai fixat un obiectiv până la 18 ani, să zicem?

Obiectivul meu în fiecare zi este să fiu mai bun decât eram ieri. 🙂

Știu că ești cel mai tânăr Maestru Internațional al României. Următorul pas este să devii Mare Maestru, nu? De ce ai nevoie?

Da, așa este! Sunt și câteva detalii tehnice care trebuie bifate, dar, pe scurt, am nevoie să joc foarte bine șah.

Ce înseamnă șahul pentru tine?

Șahul reprezintă o parte foarte frumoasă a vieții mele. Când sunt în fața tablei, mă simt foarte fericit.

„Șahul îți dezvoltă logica și îți cultivă răbdarea”

Cum ai convinge copiii de vârsta ta sau mai mici să se apuce de șah?

Șahul îți dezvoltă logica, îți crește stima de sine, îți cultivă răbdarea și te ajută în luarea deciziilor sub presiune. Aceste abilități nu numai că îți sunt necesare în timpul jocului, dar contează și în viața de zi cu zi.

Ai emoții la competiții? Faci și pregătire psihologică?

E normal să ai emoții, e parte din sport. Când mă refer la emoții, vorbesc despre entuziasmul pentru joc. Nu mi-a fost niciodată frică de adversar. Nu fac pregătire psihologică.

De ce mai are nevoie Henry pentru a progresa în șah? Răspunde mămica Oana Calusa: „În primul rând, să ne țină Dumnezeu sănătoși să îl sprijinim în continuare. În al doilea rând, cât mai multe sponsorizări. Șahul este un sport fantastic și suntem bucuroși că Henry este așa pasionat și se descurcă atât de bine! În același timp, șahul a devenit extrem de scump. Deplasările sunt lungi și foarte costisitoare. Așa că, fără resurse materiale serioase, nu poți ajunge prea departe, nici la propriu, nici la figurat! Prețul performanței este uriaș și se măsoară în timp, energie, dar este nevoie și de foarte mulți bani investiți. Am avut mereu o colaborare foarte bună cu CSU ASE, unul dintre cluburile la care este legitimat. Henry a reprezentat CSU ASE la Superliga României, la Campionatele Naționale de șah rapid și șah blitz pe echipe și la Campionatul Național de Seniori Blitz și au fost rezultate excelente de fiecare dată atât pentru el, cât și pentru club, obținând medalia de aur”.