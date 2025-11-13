După patru etape în preliminariile asiatice, în care au ratat două șanse imense de a obține calificarea la Cupa Mondială din 2026, Emirate și Irak au ajuns față în față. Cu spatele la zid!

Pentru că acest play-off, cu meciuri programate pentru 13 noiembrie (Abu-Dhabi) și 18 noiembrie (Basra), va trimite învingătoarea la barajele intercontinentale din martie 2026. Învinsa va fi out din preliminarii!

În martie 2026, se vor da ultimele două bilete pentru CM 2026, în urma unor baraje cu naționale de pe mai multe continente. Deocamdată, opt naționale asiatice și-au asigurat locul la turneul final: Japonia, Iran, Coreea de Sud, Iordania, Australia, Uzbekistan, Arabia Saudită și Qatar.

Așadar, e posibil ca Asia să aibă chiar 9 echipe, la CM 2026, dacă învingătoarea dublei Emirate - Irak va trece cu succes și peste barajele intercontinentale.

În toată istoria ei, naționala Emiratelor, pregătită de Cosmin Olăroiu, a fost la un singur Mondial, cel din 1990, în Italia. Și Irak are o singură calificare, dar în 1986, la Mexic.

Emirate – Irak, un bilet s-a dat cu 233 de dolari!

Revenind la partida din această seară, Emirate – Irak, ea a fost sold-out, după cum Sport.ro a arătat aici. Biletele s-au dat toate cu trei zile înainte de meci. Vorbim despre o situație aproape nemaiîntâlnită, în Emirate.

În acest context, prețul biletelor a explodat pe piața neagră! Potrivit presei locale, un tichet, care avea prețul oficial de doar de 6 dolari, s-a vândut cu 233 de dolari, în afara stadionului, cu puțin timp înainte de primul fluier al arbitrului!

