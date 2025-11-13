Cosmin Olăroiu (56 de ani) s-a „rupt“ de fotbalul românesc, în 2007, când a lăsat Steaua lui Gigi Becali (n.r. – FCSB-ul de acum) și a semnat cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită).

Ce a urmat a fost o poveste spectaculoasă de succes prin care un român, despre care se știa foarte puțin în zona arabă, a devenit, astăzi, printre cei mai apreciați tehnicieni din zona Golfului Persic.

Exact datorită acestui statut, lui Oli i s-a și încredințat o mare responsabilitate, de a duce naționala Emiratelor la al doilea Mondial din istoria țării. Singura prezență a arabilor la turneul final datează din 1990.

Cum naționala Emiratelor a irosit primele două „mingi de meci“, după cum Sport.ro a explicat aici, acum această reprezentativă își joacă ultima șansă de a merge la CM 2026. În acest context, elevii lui Oli trebuie să treacă, mai întâi, de Irak, pentru a avansa apoi la barajele intercontinentale din martie 2026. Aici, se dau ultimele două bilete pentru competiția găzduită de Canada, Mexic și SUA.

Olăroiu le-a oferit arabilor cea mai profundă descriere a înfrângerii

În condițiile în care naționala Emiratelor a ratat o șană imensă, luna trecută, de a merge la Mondiale, Cosmin Olăroiu s-a confruntat cu două provocări.

În primul rând, românul a trebuit să-și refacă echipa din punct de vedere mental, după o asemenea oportunitate ratată. Și abia apoi s-a ocupat de pregătirea dublei cu Irak din punct de vedere tehnico-tactic.

Tocmai de aceea, în conferința de dinaintea meciului din această seară, Oli a fost întrebat ce a făcut pentru a-și repune jucătorii pe picioare, din punct de vedere mental, după înfrângerea de luna trecută cu Qatar (1-2).

Răspunsul românului a demonstrat că Oli, înainte de a fi un foarte bun antrenor, e un foarte bun psiholog.

„Să știți că n-a fost ușor de depășit acest moment (n.r. – înfrângerea cu Qatar). Pentru mine a fost mai ușor, dar asta pentru că eu am dobândit o mai mare experiență în viață, comparativ cu jucătorii mei, datorită vârstei mele. Am mai trăit astfel de momente în viața mea. De aceea, le-am spus așa: <<Cea mai bun învățătoare pe care o avem în această viață e durerea>>. Durerea pe care o resimțim după un meci pierdut ar trebui să ne învețe cum să nu mai ajungem în această situație. De aceea, trebuie să dăm tot ce avem mai bun, să facem tot ce putem, ca să nu mai simțim durerea (n.r. – înfrângerii) din nou! Sper și cred că toți au înțeles acest lucru și și-au dat seama că nu trebuie să mai trecem, încă o dată, prin suferința de după meciul cu Qatar. Eu mă aștept ca jucătorii să depășească acest moment și, la ora meciului cu Irak, să fie în cea mai bună formă mentală, fizică și tehnică“, a spus Oli.

