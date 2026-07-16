Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026

Ce a spus Lionel Messi înainte de finala cu Spania de la CM 2026 CM 2026
SPORT.RO
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Argentina este la un pas de un nou titlu mondial. 

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Din articol

Campioana en-titre va înfrunta Spania în finala Cupei Mondiale 2026, după revenirea spectaculoasă din semifinala cu Anglia, câștigată cu 2-1.

Lionel Messi a fost din nou omul decisiv pentru „Albiceleste”, cu două pase decisive în ultimele minute ale partidei, iar după calificare a vorbit despre duelul care va decide noua campioană a lumii.

Lionel Messi: „Spania este foarte bună”

La 39 de ani, Messi este pregătit să dispute o nouă finală mondială, însă se așteaptă la un duel extrem de complicat împotriva campioanei Europei.

Starul Argentinei a recunoscut că urmărește în continuare Barcelona și că îi cunoaște foarte bine pe mulți dintre fotbaliștii Spaniei.

„Spania este foarte bună și cunosc mulți dintre jucătorii lor. Mulți evoluează la Barça, echipa pe care o iubesc și pe care o urmăresc în continuare. Va fi un meci foarte dificil”, a declarat Lionel Messi, citat de Fabrizio Romano.

Finala se joacă duminică

Argentina s-a calificat în ultimul act după ce a întors rezultatul în fața Angliei. Anthony Gordon a deschis scorul pentru englezi în minutul 55, însă sud-americanii s-au impus cu 2-1 prin golurile marcate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez.

Finala Campionatului Mondial 2026 dintre Spania și Argentina este programată duminică, de la ora 22:00. Înaintea marelui duel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, se va disputa și finala mică a competiției.

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