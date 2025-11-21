”Tricolorii” se vor duela cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, iar dacă vor trece de selecționata ”Țării Semilunii”, vor juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.



Adrian Mutu s-a arătat optimist înaintea meciului pe care ”tricolorii” îl vor disputa la Istanbul. Nu crede că adversarele pe care le va întâlni România sunt ”de speriat”.



Adrian Mutu: ”Ăsta e un semn de întrebare”



Chiar dacă Turcia nu e cel mai greu adversar pe care România îl poate întâlni, dacă ne uităm la cota de piață, mai multe voci importante din fotbalul românesc spun că selecționata lui Vicenzo Montella (51 de ani) era de evitat, având în vedere că are, în componență, jucători la echipe tari precum Inter, Juventus sau Real Madrid, dar și că atmosfera de la Istanbul este cu adevărat electrizantă.



“Dacă batem Turcia, eu zic că ne calificăm. Slovacia și Kosovo sunt abordabile. Poate sunt eu nebun. Nu mi-e frică de ele. Bine, nici de Turcia nu îmi este frică, dar, în ultimul timp, Turcia te face să fii mai atent.



Ceea ce mă îngrijorează pe mine e că România nu a reușit în ultima perioadă să facă două meciuri bune la rând. Nu-mi aduc aminte. Ăsta e un semn de întrebare. Sunt 5 zile între meciuri. Eu zic că dacă trecem de Turcia moralul nostru va fi la stele.



Nu știu dacă îți mai trebuie altă injecție de optimism, de curaj, pentru a putea aborda următorul meci. Dar nu am văzut România să facă două meciuri de genul ăsta. Dar în fotbal se poate întâmpla orice”, a spus Mutu, la Digi Sport.



Turcia – România se va juca pe Ali Sami Yen Stadium din Istanbul



Halktv, care îl citează pe jurnalistul turc Erdem Acikgoz, susține că semifinala barajului pentru Mondial, Turcia – România, se va juca pe stadionul Ali Sami Yen Stadium din Istanbul, casa celor de la Galatasaray.



Stadionul formației Cim-Bom are o capacitate de 53,978 de locuri și se umple la fiecare meci al lui Galatasaray, echipa la care Gică Hagi a scris istorie. Este așteptat ca arena să fie plină și la meciul de baraj cu România, astfel că pe tricolori îi va aștepta un iad la Istanbul.

