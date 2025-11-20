România pregătește duelul uriaș cu Turcia din semifinala barajului pentru Mondialul 2026, programat pe 26 martie, la Istanbul.

Totuși, drumul spre baraj a trecut printr-un moment dureros, înfrângerea cu Bosnia, 1-3 la Zenica, meciul care a distrus orice șansă de calificare directă.

Bîrligea a deschis scorul în minutul 17, dar Džeko, Bajraktarevic și Tabakovic au întors totul. Eliminarea lui Drăguș din minutul 68 a complicat complet situația.

Tricolorii care l-au dezamăgit pe Sabin Ilie: „Unii par de pe altă planetă”

Rezultatul a lăsat urme, iar Sabin Ilie a criticat fără menajamente prestația tricolorilor. Fostul mare atacant, golgheter al Diviziei A în sezonul 1996-1997, a „tras de urechi” câțiva „tricolori”.

„Jucătorii de la care aveam așteptări au fost mediocri. Să vedem adevărul. L-ați văzut pe Denis Man? Sau pe Hagi? Despre ce vorbim? N-au driblat pe nimeni. Iar Mihăilă – două sprinturi și gata? Nu mai zic de linia de mijloc și apărare, parcă suntem de pe altă planetă”, a spus Sabin Ilie pentru GSP.

Fostul atacant a fost și mai dur în analiza lui: „Am remarcat jucători care nu știau poziția în teren. Noțiuni de începători. Nu vreau să dau nume”

Semifinala Turcia - România se joacă pe 26 martie, ora 19:00, la Istanbul. Dacă tricolorii reușesc surpriza, finala barajului este programată pe 31 martie.

