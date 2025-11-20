Deși Turcia este văzută ca unul dintre adversarii dificili, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, nu privește duelul cu frică.

Reacție categorică din partea FRF după ce România şi-a aflat adversara de la baraj

Stoichiță crede că tragerea la sorți putea fi mult mai dură. „Tricolorii” puteau da peste Ucraina, Danemarca și Italia.

„Cred că oricare alt adversar era aceeași reacție. Acum trebuie să te gândești care sunt avantajele și dezavantajele în relația cu Turcia, primul meci. Nu ne gândim la al doilea meci. Avantajul e că Lucescu cunoaște jucătorii, are vreo 5 promovați acolo în echipa Turciei.

Cunoaște fotbalul turc foarte bine. Nu are nicio emoție pe niciun stadion din Turcia. A jucat acolo mai multe meciuri din România, cred. Astea sunt avantajele.

Doi. Faptul că are 4 luni de zile până la meci să vadă și cum sunt ai noștri, după care alegerea lui va duce la acel meci. Se joacă la 5 zile după acest meci. Și ăsta e un mare avantaj, 26 cu 31 martie.

(n.r. – e cel mai greu adversar?) Nu știu. Dacă pui în balanță cu Italia, cu Danemarca, probabil că nu e cel mai greu. Cred că Italia și Danemarca erau cele mai grele. Asta e senzația mea. Chiar dacă danezii nu au avut o prestație bună ultima dată, dar sunt foarte periculoși. Am trăit-o pe pielea noastră. Italia e Italia. Că joacă bine, că nu joacă bine, e o fostă campioană mondială. Se mobilizează foarte bine pentru meciul ăsta, mai ales că nu au fost la ultimele 2 Campionate Mondiale”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

Întrebat despre reacția conducerii FRF la tragerea la sorți, Stoichiță a dezvăluit: „A fost una normală. Nicio emoție. Știm că e greu, dar echipa a arătat bine. Suntem optimiști. Va fi greu, dar nu imposibil.”

Dacă România trece de Turcia, finala barajului se va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo. Totul se decide în doar cinci zile.

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Mexic și Canada. 42 de echipe sunt deja calificate. Ultimele 6 vin din baraje, iar grupele turneului final se trag pe 5 decembrie, la Washington.

