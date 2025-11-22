”Tricolorii” se vor duela cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, iar dacă vor trece de selecționata ”Țării Semilunii”, vor juca împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.



Mehmet Topal (39 de ani), fostul antrenor de la Petrolul, cunoaște foarte bine fotbalul românesc și s-a pronunțat înainte de ”dubla” care va decide finalista de baraj. Legenda Turciei crede că ”tricolorii” au un avantaj, deoarece Mircea Lucescu îi cunoaște foarte bine pe jucătorii naționalei Turciei.



Mehmet Topal a spus tot înainte de Turcia - România



Turcii au, însă, un avantaj. Vor juca pe teren propriu (cel mai probabil la Istanbul), în fața propriilor suporteri, iar pe lângă asta au și un lot mult mai valoros față de cel al României.



„Faptul că Lucescu i-a antrenat pe unii dintre jucătorii de azi ai naționalei Turciei poate fi un avantaj pentru România, nu putem nega. Le cunoaște stilul de joc și are anumite indicii despre cum să abordeze meciul. Dar Turcia este acum complet diferită, cu un lot matur și pregătit. Jucăm acasă, cu suporterii de partea noastră, și vom avea pe teren un grup tânăr și încrezător”, a spus Mehmet Topal, pentru GSP.ro.



Fost jucător la Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș, cele mai mari echipe ale Turciei, Topal spune că diferența o vor face jucătorii de la mijlocul terenului.



„O spun clar: jucătorii care vor dicta ritmul la mijlocul terenului vor fi decisivi! De asemenea, în atac avem oameni capabili să schimbe scorul și să facă diferența în momentele-cheie. Evoluția lor poate înclina balanța în favoarea noastră. Turcia are azi un lot care îmbină foarte bine experiența cu tinerețea și poate ține controlul în propriile mâini prin concentrare și motivație”, a mai spus antrenorul turc.



Dacă România trece de Turcia, finala barajului se va juca în deplasare cu Slovacia sau Kosovo. Totul se decide în doar cinci zile.



Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Mexic și Canada. 42 de echipe sunt deja calificate. Ultimele 6 vin din baraje, iar grupele turneului final se trag pe 5 decembrie, la Washington.

