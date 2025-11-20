Intervenția chiurgicală a avut loc joi și s-a încheiat cu succes. Becali a fost însoțit la spital, așa cum spune chiar el, de patru călugări.

Gigi Becali a făcut prima declarație după operația la cervicală

Deși a trecut printr-o intervenție delicată, patronul de la FCSB pare hotărât să nu respecte nicio recomandare din partea medicilor. La scurt timp după operație, finanțatorul a decis să se externeze.

”Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată.

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul. Când te lași în mâinile Domnului, nu-ți mai e frică de nimic. Am luat patru frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta”, a spus Gigi Becali la România TV.

Patronul de la FCSB a mai dezvăluit că, deși i-a fost recomandat să urmeze un tratament cu antibiotic, este decis să ignore sfatul medicilor și să se trateze cu medicamente naturiste.

”Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva, natural.

A zis că mâine pot să joc fotbal. Bine, cu grijă. De odihnit, trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei”, a mai spus patronul de la FCSB.

