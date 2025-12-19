La doar 17 ani, fundașul central evoluează în Brazilia, la Athletico Paranaense, și este eligibil atât pentru naționala României, cât și pentru cea a Braziliei.

Cristina Pîrv, în prezent delegat oficial al Federației Internaționale de Volei la toate competițiile majore, și soțul ei, Giba – considerat cel mai mare voleibalist din istorie – au un băiat de 17 ani care duce mai departe tradiția familie în sport. Nu însă cel de la fileu, ci fotbal!

„ Mă bucur că Patrick a ales fotbal și n-a ales volei, pentru că toată lumea l-ar fi comparat cu mama sau cu tata, că trebuie să joci volei ca mama sau ca și tata, și mă bucur foarte mult că a ales fotbalul. Îl susțin, este un băiat super disciplinat, cred că a luat ceva și de la mine din disciplina asta și mă bucur, îl susțin și sunt alături de el. Este la Athletico Paranaense în Brazilia, la mama fotbalului, acum să vedem ce o să fie în continuare. Nu este ușor să ajungi la niște rezultate importante și să fii fotbalist profesionist. Este fundaș central”, povestește, cu mândria de care doar o mama poate fi, Cristina Pîrv.

Cu părinți voleibaliști, e clar că Patrick nu avea cum să nu moștenească înălțimea, iar calitățile fizice l-ar putea aduce și în atenția naționalei României. Cristina recunoaște că nu știe nici ea ce națională ar alege băiatul, dacă ar fi pus în această situație.

„Este înalt, are 1,91 m, la 17 ani, deci calități fizice are. Acum cred că trebuie să aibă și șanse, muncește mult, să aibă sănătate, cred că asta este foarte important. Cred că trebuie să-l întrebați pe el ce va alege. E greu, nu știu, că îmi zice <<mami, mă simt jumate român, jumate brazilian>>”, spune Cristina Pîrv.

