FOTO Fiul Cristinei Pîrv, între naționala de fotbal a României și cea a Braziliei

Fiul Cristinei P&icirc;rv, &icirc;ntre naționala de fotbal a Rom&acirc;niei și cea a Braziliei Fotbal intern Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Născut din părinți care au scris istorie în volei – Cristina Pîrv, cea mai mare voleibalistă a României, și Giba, simbolul absolut al voleiului mondial – Patrick a ales să iasă din umbra lor și să-și croiască propriul drum pe terenul de fotbal.

  • La doar 17 ani, fundașul central evoluează în Brazilia, la Athletico Paranaense, și este eligibil atât pentru naționala României, cât și pentru cea a Braziliei.

Cristina Pîrv, în prezent delegat oficial al Federației Internaționale de Volei la toate competițiile majore, și soțul ei, Giba – considerat cel mai mare voleibalist din istorie – au un băiat de 17 ani care duce mai departe tradiția familie în sport. Nu însă cel de la fileu, ci fotbal!

„ Mă bucur că Patrick a ales fotbal și n-a ales volei, pentru că toată lumea l-ar fi comparat cu mama sau cu tata, că trebuie să joci volei ca mama sau ca și tata, și mă bucur foarte mult că a ales fotbalul. Îl susțin, este un băiat super disciplinat, cred că a luat ceva și de la mine din disciplina asta și mă bucur, îl susțin și sunt alături de el. Este la Athletico Paranaense în Brazilia, la mama fotbalului, acum să vedem ce o să fie în continuare. Nu este ușor să ajungi la niște rezultate importante și să fii fotbalist profesionist. Este fundaș central”, povestește, cu mândria de care doar o mama poate fi, Cristina Pîrv.

Cu părinți voleibaliști, e clar că Patrick nu avea cum să nu moștenească înălțimea, iar calitățile fizice l-ar putea aduce și în atenția naționalei României. Cristina recunoaște că nu știe nici ea ce națională ar alege băiatul, dacă ar fi pus în această situație.

„Este înalt, are 1,91 m, la 17 ani, deci calități fizice are. Acum cred că trebuie să aibă și șanse, muncește mult, să aibă sănătate, cred că asta este foarte important. Cred că trebuie să-l întrebați pe el ce va alege. E greu, nu știu, că îmi zice <<mami, mă simt jumate român, jumate brazilian>>”, spune Cristina Pîrv.

Cristina Pîrv, legendă a voleiului | GALERIE FOTO

  ×
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Minuni de la Dumnezeu: Cristina Pîrv și-a vindecat fetița prin rugăciune!
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Cristina Pîrv, "la fileu" cu un fost mare atacant înainte de Romania All Stars - Galatasaray Legends (Pro Arena și VOYO, de la 20:00)
Considerată una dintre cele mai valoroase voleibaliste din istorie și cu siguranță cea mai valoroasă voleibalistă româncă din toate timpurile, Cristina Pîrv a fost premiată pe scena Galei Voleiului pentru contribuția avută la promovarea voleiului românesc în lume.

„Mă simt bine pentru că pot să reprezint încă voleiul românesc pe plan național și internațional. Am pasiune să vorbesc despre România și o voi face până voi închide ochii. Clar că mulți sunt surprinși, mulți nu cunosc, mulți sunt curioși și le spun că noi avem proiecte bune, avem proiecte mari, avem gânduri ca să putem să ne dezvoltăm ca țară la nivelul voleiului pe plan internațional.

Clar că mă simt cea mai mândră când sunt acolo și mă întreabă lumea, <<dar de unde ești? Ah, din România. Wow, din România, ce fain!>> Deci clar că mă simt bine că sunt româncă, mă simt bine că pot să reprezint voleiul românesc, că avem un reprezentant în lumea voleiului. Sper să ducem și echipele noastre, pentru că acesta este obiectivul meu, să ducem voleiul românesc cât mai sus, la toate competițiile acestea la care sunt invitată din partea Federației Internaționale”, a declarat, cu mândrie, Cristina Pîrv.

Anul acesta, ea a fost observator și la Campionatul Mondial masculin, acolo unde naționala României a fost prezentă pentru prima dată după o absență de 43 de ani! Recunoaște că de mult nu a mai simțit emoții atât de mari.

„A fost un pic delicat, dar cred că m-au înțeles și persoanele de la FIVB. Și am simțit o emoție extraordinară când cânta imnul, când îi vedeam pe băieți și suferind și punctând. Am stat alături de oameni care au fost și au susținut România acolo. Felicitări băieților! Sper să văd și fetele la următoarele Campionate Mondiale și le doresc mult succes și să luptăm împreună pentru dezvoltarea voleiului românesc pe plan internațional”, a mai spus fosta mare voleibalistă.

