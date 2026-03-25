Numărătoarea inversă a orelor a început înainte de Turcia – România! În curând, vom afla dacă vom trece de acest prim baraj, pentru a avansa la cel decisiv, tot în deplasare (31 martie), cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

Având în vedere distanța mică până la Istanbul, dar și faptul că România și Turcia sunt pe același fus orar, tricolorii au făcut deplasarea în „Țara Semilunei“, abia astăzi dimineață. Și au fost foarte bine primiți, la Istanbul, potrivit trimisului Agerpres, Adrian Țone. Acesta a venit cu o declarație dată de Mihai Stoichiță (Șeful Comisiei Tehnice FRF) despre modul în care românii au fost întâmpinați pe aeroport.

„Am fost bine primiţi, toţi cei din aeroport se repezeau să se filmeze şi să se pozeze cu Lucescu. A scris istorie aici. Bravo tuturor celor care au reuşit, aici este pământ românesc pentru Hagi, Popescu, Lucescu... nu mai zic Adrian Ilie, Filipescu şi toţi cei care au fost în zona asta. Au fost foarte mulţi jucători de valoare aici“, a spus Mihai Stoichiță.