În cazul unei victorii la Istanbul, România va da barajul final cu Kosovo sau Slovacia.

Alexandru Maxim nu ar spune ”nu” unei convocări la echipa națională

Alexandru Maxim a recunoscut că se gândește în continuare la echipa națională, chiar dacă nu a mai evoluat pentru prima reprezentativă în ultimii ani.

Maxim a mărturisit că ar accepta cu drag o revenire la echipa națională, în cazul în care staff-ul va decide că el poate ajuta prima reprezentativă.

”(N.r. Te mai gândești la echipa națională, ai vorbit cu cineva de acolo?) Da, mă gândesc, normal. Am mai repetat, orice jucător român activ se gândește și la echipa națională, atâta timp cât evoluează la un nivel bun. Nu am primit vreun semn, nu am discutat cu nimeni în ultima perioadă. Păstrez legătura cu jucătorii, îmi sunt prietenii.

Focusul tuturor, al nostru și al celor care nu sunt implicați, este să venim cu energie pozitivă și să ajutăm echipa națională din afară. E clar că îmi doresc să evoluez cât mai mult la un nivel bun. Dacă va fi cazul să mă întorc, voi veni cu mare plăcere. Acum le țin pumnii și îmi doresc să câștige meciul cu Turcia”, a spus Alex Maxim la Digi Sport.

Maxim nu a mai jucat la echipa națională din 2022, într-un meci cu Muntenegru din Nations League, scor 0-3.