Phil Foden (25 de ani) nu trece prin cea mai bună perioadă din cariera sa. Și-a pierdut locul de titular la Manchester City, iar acest aspect îl poate afecta și la echipa națională, chiar înainte de Mondialul din această vară.

Un obișnuit al lotului național englez, Foden ar putea fi lăsat acasă de selecționerul Thomas Tuchel, așa cum a lăsat de înțeles chiar acesta. Germanul a pus presiune pe jucătorul de la Manchester City în cadrul unei conferințe de presă.

Phil Foden poate rata Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada

Întrebat despre situația mijlocașului englez, Tuchel a spus lucrurilor pe nume și a remarcat o scădere în evoluțiile sale. Totuși, a lăsat o ”portiță deschisă” și a dezvăluit că acesta poate fi chemat chiar și așa la lotul național pentru Mondial.

"A încercat de toate. Aș spune că a fost extraordinar în cantonament, dar da, se chinuie să o arate și pe teren. Evident, la Manchester City n-a avut prea multe minute în ultima vreme.

Apoi a venit în cantonament cu cel mai mare zâmbet și a fost atât de bun la antrenamente, încât am zis că o să ne surprindă pe toți și o să joace cu aceeași lumină și entuziasm ca în trecut. Dar tot se chinuie să aibă impactul de dinainte. Da, aș putea să îl iau chiar și în condițiile astea. Întrebarea e dacă și vreau să o fac. Nu e nicio garanție că o voi face", a spus Tuchel, potrivit The Times.

La Campionatul Mondial, Anglia face parte din Grupa L și este favorită pentru calificare. Acolo se va duela cu Croația, Ghana și Panama.

Primele două locuri se vor califica direct în fazele eliminatorii ale competiției, iar locul trei va fi inclus într-un clasament cu toate echipele care au ocupat aceeași poziție în celelalte grupe, urmând ca 8 din 12 să prindă un bilet către fazele eliminatorii.

Cifrele lui Foden

Crescut de Manchester City și promovat la prima echipă a clubului încă din 2017, Foden este evaluat de site-urile de specialitate la 80 de milioane de euro.

În acest sezon, cifrele sale nu sunt chiar dezastruoase: a bifat zece goluri și cinci pase decisive în 41 de partide disputate pentru echipa sa, în toate comăetițiile.