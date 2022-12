Este pentru prima oară în formatul cu 32 de echipe de la Cupa Mondială, implementat la turneul găzduit de Statele Unite, în 1994, când nicio echipă nu reușește să termine grupa cu nouă puncte.

S-a întâmplat ultima oară în 1990, la Mondialul găzduit de Italia, atunci când participau 24 de echipe la turneul final. La următoarea ediție a Cupei Mondiale, numărul de participante va fi mărit la 48, astfel că vom vedea un nou format al competiției.

For the first time since the 1994 #WorldCup no team won all 3 of their group stage matches. #fifaworldcup #WorldCup2022