Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gaziantep a reușit surpriza în campionatul Turciei, într-un meci cu jucat pe terenul liderului Galatasaray.

GaziantepGalatasarayTurciaAlexandru Maxim
Gaziantep a încheiat la egalitate duelul din deplasare cu Galatasaray, scor 1-1, într-un meci din runda a 18-a din Super Lig.

Echipa la care sunt legitimați Alexandru Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu a reușit să plece cu un punct de pe terenul liderului din Turcia.

Gaziantep, la câteva minute de o victorie imensă! Ce note au primit Maxim și Drăguș

După o primă repriză în care ocaziile mari le-au aparținut gazdelor, Gaziantep a reușit să mai echilibreze luciurile în partea a doua, ba chiar a și deschis scorul.

În minutul 73 al meciului, Mohamed Bayo a făcut 1-0 pentru Gaziantep, care și-a menținut avantajul pe tabelă doar 11 minute. Baris Alper Yilmaz a marcat în minutul 84 pentru 1-1 și a stabilit scorul final al partidei.

În meciul de pe Rams Park din Istanbul, Alexandru Maxim și Denis Drăguș au fost titulari, în timp de Deian Sorescu a rămas pe banca de rezerve.

Denis Drăguș a jucat 63 de minute, până când a fost înlocuit de Gassama. Atacantul român a fost notat cu 6,5 conform portalului Sofascore, în timp ce Alexandru Maxim, căpitanul echipei, a primit 6,4. Mijlocașul român a fost înlocuit și el în minutul 90+1 cu Gidado.

În urma acestei remize, Gaziantep a urcat pe poziția a opta în Super Lig și are 24 de puncte adunat în 18 meciuri. De cealaltă parte, Galatasaray este în continuare liderul din Turcia cu 43 de puncte adunate, la patru lungimi de Fenerbahce, ocupanta locului doi.

