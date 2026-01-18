Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș

Gaziantep a încheiat la egalitate duelul din deplasare cu Galatasaray, scor 1-1, într-un meci din runda a 18-a din Super Lig.

Echipa la care sunt legitimați Alexandru Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu a reușit să plece cu un punct de pe terenul liderului din Turcia.



Gaziantep, la câteva minute de o victorie imensă! Ce note au primit Maxim și Drăguș



După o primă repriză în care ocaziile mari le-au aparținut gazdelor, Gaziantep a reușit să mai echilibreze luciurile în partea a doua, ba chiar a și deschis scorul.

În minutul 73 al meciului, Mohamed Bayo a făcut 1-0 pentru Gaziantep, care și-a menținut avantajul pe tabelă doar 11 minute. Baris Alper Yilmaz a marcat în minutul 84 pentru 1-1 și a stabilit scorul final al partidei.