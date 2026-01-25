Spectacol românesc în Turcia: trei jucători ai naționalei, la înălțime în Gaziantep – Konyaspor

Barajul Turcia – România (26 martie), primul de calificare pentru Mondialul din 2026, se apropie. Ceea ce înseamnă că selecționerul Mircea Lucescu e tot mai interesat de forma jucătorilor pe care îi are în vizor pentru marele duel de la Istanbul.

În acest context, astăzi, „Il Luce“ a primit vești bune chiar din Turcia. Pentru că în partida Gaziantep – Konyaspor (1-1), doi jucători aflați în circuitul naționalei și-au pus amprenta pe rezultatul final.

La gazde, trei români au fost în primul 11: Sorescu, Maxim și Drăguș, ultimul revenit la Gaziantep, după împrumutul său nreușit, pentru prima jumătate a sezonului, la Eyupspor.

