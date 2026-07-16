Americanii au organizat un Mondial spectaculos, cu stadioane fantastice, pline până la refuz, dar au „reușit“ să-și dea și niște „autogoluri“ urâte. Iar asta exclusiv din cauza administrației Trump.

Mai întâi, a fost telenovela primirii Iranului în America, iar apoi a apărut povestea ștergerii cartonașului roșu încasat de Folarin Balogun!. Între cele două cazuri, organizatorii și-au bătut joc de naționala Iranului pe durata partidelor din faza grupelor!

După ce au primit vizele de America cu mare întârziere, cu doar câteva zile înainte de primul lor meci de la CM 2026, membrii delegației iraniene au fost supuși unor decizii bizare, aberante. Concret, Taremi și colegii săi au fost primiți pe teritoriul Statelor Unite, pentru partidele cu Noua Zeelandă (2-2) și Belgia (0-0) în preziua meciurilor de la Los Angeles! Abia înainte de al treilea joc, după presiuni mari din partea FIFA, echipa a putut ajunge la Seattle cu 48 de ore înaintea duelului cu Egipt (1-1). Și, pentru ca acest „circ“ să fie complet, iranienii au fost poftiți să părăsească America, cu destinația Tijuana (Mexic), unde și-au stabilit cartierul general, imediat după fluierul final al fiecărui meci pe care l-au disputat în grupa G!

Americanii i-au anulat viza portughezului care a colaborat cu naționala Iranului!

Dar nu doar iranienii care au făcut parte din lotul pentru CM 2026 au avut de suferit din cauza unor decizii urâte din partea americanilor. Cei de la Departamentul de Stat au ținut să-l pedepsească și pe portughezul Paulo Alexandre Araujo. Fix înainte de turneul final, acesta a fost cooptat în lotul perșilor la insistențele atacantului Mehdi Taremi. Acesta îl știa pe Araujo din perioada în care a evoluat în Portugalia, la Rio Ave și Porto. La recomandarea lui Taremi, Paulo Alexandre Araujo a fost angajat de Federația Iraniană de Fotbal (FFIRI) doar pe durata Mondialului. La Tijuana, el s-a ocupat de refacerea jucătorilor alături de fizioterapeuții iranieni.

Firește, văzând ce au pățit jucătorii cu care a lucrat zi de zi, Paulo Alexandre Araujo a fost revoltat. Și și-a manifestat indignarea vizavi de deciziile americanilor în cadrul unor interviuri incendiare pe care le-a acordat în presa internațională. Cel mai dur interviu al fizioterapeutului portughez a apărut în „The New York Times“. Aici, Araujo a dat de pământ cu organizatorii americani ai Mondialului pentru felul în care au tratat naționala Iranului.

După eliminarea perșilor, la capătul fazei grupelor, s-a încheiat și contractul semnat de Paulo Alexandre Araujo cu federația de la Teheran. La finalul cantonamentului de la Tijuana, perșii s-au întors acasă, iar Araujo s-a dus în Portugalia. Din păcate pentru el, la scurt timp după sosirea sa în Portugalia, Araujo a avut o mare surpriză neplăcută.

Concret, pe adresa sa de e-mail, cea folosită în momentul în care a aplicat pentru viza de America, fizioterapeutul lusitan a primit un mesaj din partea Ambasadei Americii. El a fost informat că viza sa de State, valabilă pentru zece ani, a fost revocată, nemaifiind valabilă! Lui Araujo nu i s-a oferit nicio explicație pentru această decizie șocantă. El și-a dat seama însă că viza sa a fost anulată din cauza faptului că a colaborat cu naționala iraniană și, mai mult decât atât, a vorbit, în mod public, despre cele întâmplate pe durata turneului final.

Din stafful naționalei Iranului au făcut parte și câțiva italieni, la începutul anului. Ei și-au dat demisiile, după startul războiului pe care americanii și israelienii au declanșat pe data de 28 februarie, și n-au mai făcut parte din lotul perșilor pentru CM 2026.