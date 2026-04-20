Ce s-a întâmplat, anul trecut, cu Sepsi Sfântu Gheorghe în Superliga noastră pare că se repetă acum, la cel mai înalt nivel, în Premier League, cu Tottenham!

La noi, microbiștii și analiștii n-au crezut, în niciun moment, că formația covăsneană poate lua drumul ligii secunde. Fix asta s-a întâmplat însă, după prăbușirea incredibilă a echipei. Acum, în Premier League, cel mai tare campionat din lume, asistăm la o poveste similară. Din păcate, cu Tottenham, echipa la care e legitimat Radu Drăgușin (24 de ani).

Supercomputerul a dat verdictul: Tottenham, șanse mai mari să pice decât să se salveze

Fără victorie în campionat, în 2026, gruparea londoneză tocmai a ajuns pe podiumul clasamentului rușinii, în Premier League, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, în acest context, perspectiva retrogradării nu mai e o glumă proastă, ci o realitate incontestabilă!

De fapt, potrivit calculelor actualizate ale supercomputerului Opta, în acest moment, Tottenham are șanse mai mari să pice în Championship decât să-și păstreze locul în Premier League!

Opta a socotit că Tottenham are șanse de 54,22% să însoțească Wolverhampton și Burnley în liga secundă. Celelalte echipe luate în considerare de Opta, în lupta pentru evitarea retrogradării, sunt West Ham United, Nottingham Forest și Leeds. După cum se poate vedea mai jos însă, riscurile retrogradării sunt mai mici, în privința acestor formații, comparativ cu Tottenham:

*West Ham – 36,3%

*Nottingham Forest – 9,05%

*Leeds – 0,39%

În acest moment, cu cinci etape înainte de finalul campionatului, Tottenham ocupă locul 18, ultimul care duce în liga secundă. Echipa lui Drăgușin e la un punct de poziția a 17-A, prima salvatoare, însă West Ham, care e acum pe 17, are un meci mai puțin disputat.

În cazul retrogradării, Drăgușin va intra în istoria neagră a lui Tottenham, după cum Sport.ro a arătat aici.