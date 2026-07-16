Englezii au deschis scorul în minutul 55, prin Anthony Gordon, însă Lionel Messi a schimbat soarta partidei.

Căpitanul Argentinei a oferit două pase decisive, pentru Enzo Fernandez și Lautaro Martinez, iar sud-americanii vor lupta cu Spania pentru trofeul mondial.

Lionel Messi, prima reacție după calificarea în finala Cupei Mondiale 2026

La final, Messi a vorbit despre importanța succesului împotriva marii rivale.

„Deși a fost doar un meci, am trăit momente speciale. Fanii și-au dorit această victorie mai mult decât oricare alta, pentru ceea ce înseamnă să învingi Anglia într-o semifinală și să ajungi într-o nouă finală de Cupă Mondială.

Această echipă nu încetează niciodată să creadă. Am ieșit pe teren să jucăm fotbal și cu o determinare extraordinară. I-am împins în propria jumătate și am demonstrat că putem câștiga în timpul regulamentar.

Niciun argentinian nu voia să piardă acest meci. Modul în care s-a desfășurat această Cupă Mondială a fost incredibil, mai ales având în vedere importanța semifinalei cu Anglia”, a declarat Lionel Messi.

În ultimul act al competiției, Argentina va întâlni Spania. Partida se va disputa duminică, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.