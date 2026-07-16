Malaga a promovat cu un lot format în mare parte din jucători spanioli

Malaga CF a reușit să revină în La Liga, după o pauză de opt ani. Clubul de pe La Rosaleda a terminat sezonul precedent pe locul al patrulea în Segunda Division, dar a învins în play-off-ul de promovare pe Las Palmas (1-0, 1-1) și Almeria (0-0, 2-1). Surprinzător e că echipa a reușit această performanță cu primul "11" alcătuit din jucători spanioli, iar dintre titulari cinci sunt născuți în provincia Malaga.

Abdullah bin Nasser Al Thani, care a cumpărat clubul în 2012 de la Lorenzo Sanz (fostul președinte al lui Real Madrid), pentru 36 de milioane de euro, s-a asociat cu miliardarul Jamal Satli Iglesias (Emiratele Arabe Unite), și au anunțat investițiie de peste 600 de miliane de euro, pe o perioadă de cinci ani, mare parte ducându-se către academia clubului și cluburile asociate.

Patronul lui Malaga CF este dat în urmărire internațională prin Interpol

Însă nu toate veștile sunt bune, pentru că, în aprilie 2026, Tribunalul Provincial din Malaga a emis un mandat de arestare pe numele lui Al Thani și al altor membri ai familiei regale qatareze, acuzațiile incluzând deturnarea de fonduri și impunerea unor acorduri abuzive. Procurorii spanioli acuză că fondurile clubului au fost folosite de aceștia drept "pușculiță personală", fiind deturnate "pentru a finanța un stil de viață extrem de fastuos", negând dreptul acestuia de mai lua decizii în privința clubului andaluz.

În urma tergiversării apariției în instanță, un judecător spaniol a intensificat măsurile judiciare prin emiterea unui mandat internațional de arestare, valabil în 29 de țări europene din spațiul Schengen, inclusiv România, și executabil inclusiv în statele care au încheiat tratate de extrădare cu Spania, procedura fiind gestionată activ prin intermediul Interpol. Abdullah bin Nasser Al Thani riscă 14 ani de închisoare, pentru aceste acuzații.

Face parte din familia extinsă care conduce Qatarul

Abdullah bin Nasser Al Thani (56 de ani) este un om de afaceri din Qatar, care face parte din familia regală Al Thani. Dinastia îl cuprinde pe Tamim bin Hamad Al Thani (Emirul Qatarului, din 2013), conducătorul Qatar Investment Authority (QIA) și Qatar Sports Investments (QSI), care deține cluburile de fotbal PSG, Sporting Braga, KAS Eupen și brandul de echipament sportiv Burrda.

Acesta deține mai multe ferme specializate în reproducția și selecția calului pursânge arab, iar tatăl său a fost președintele companiei Nasser bin Abdulla & Sons Group, o companie care a început ca importator de produse electronice în țările din Golful Persic, dar s-a transformat într-un holding cu investiții în imobiliare, turism (inclusiv în stațiunea spaniolă Marbella) și industria auto.

Patronul lui Malaga a studiat Managementul Afacerilor și Administrație Publică și Dreptul în Egipt, iar acum este membru în Consiliile de Administrație al Doha Bank, Qatar Equestrian Federation și Al Rayyan Sports Club (fotbal, baschet, handbal, volei și tenis de masă).

Foto - Magala CF (FB)