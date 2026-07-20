Spania a câştigat al doilea său titlu mondial după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului FIFA World Cup 2026 găzduit de SUA, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en-titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care Lionel Messi și compania nu au reușit niciun şut pe spaţiul porţii în cele 120 de minute!

Spania obţine astfel al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris atunci de Andres Iniesta.

Cine sunt campionii lui Luis de la Fuente: foarte mulți catalani și basci

Selecționerul Luis de la Fuente s-a bazat pe următorii 26 de fotbaliști în succesul istoric din America:

PORTARI:

Unai Simon (Athletic Bilbao)

David Raya (Arsenal / Anglia)

Joan Garcia (FC Barcelona)

FUNDAȘI:

Marc Cucurella (Chelsea / Anglia, transferat în această vară la Real Madrid)

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Germania)

Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Pedro Porro (Tottenham / Anglia)

Marc Pubill (Atletico Madrid)

Eric Garcia (FC Barcelona)

MIJLOCAȘI:

Rodri (Manchester City / Anglia)

Pedri (FC Barcelona)

Martin Zubimendi (Arsenal / Anglia)

Mikel Merino (Arsenal / Anglia)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain / Franţa)

Gavi (FC Barcelona)

Alex Baena (Atletico Madrid)

ATACANȚI:

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Ferran Torres (FC Barcelona)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Victor Munoz (Osasuna)

Borja Iglesias (Celta Vigo)

Yeremy Pino (Crystal Palace / Anglia)