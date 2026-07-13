articol scris de Matei Barbu

Unai Simón, portarul Spaniei, se așteaptă la o confruntare intensă împotriva Franței, în semifinala Cupei Mondiale, mai ales având în vedere imprevizibilitatea atacului francez și prezența câștigătorului Balonului de Aur, Ousmane Dembélé.

„Știm că Franța este, evident, o mare forță a fotbalului, dar noi, cei din interior – cei care vedem cum ne antrenăm și cum jucăm în fiecare zi – avem mare încredere în stilul nostru de joc. Mentalitatea noastră este următoarea: dacă fiecare dintre noi evoluează la cel mai înalt nivel, nicio echipă națională nu ne poate învinge”, a declarat portarul Unai Simón într-un interviu acordat postului de radio spaniol Cope.

„Kylian dispune de o gamă largă de calități tehnice, însă Dembélé și le pune în valoare folosind ambele picioare.”

„Fiecare echipă are punctele sale forte”, a continuat jucătorul de la Athletic Bilbao. „Franța posedă o forță ofensivă și un talent individual impresionante. Punctul nostru forte constă în grup, în echipă. Suntem un colectiv care își cunoaște planul de joc, iar o astfel de echipă este foarte greu de învins.”

„Aș prefera să câștigăm cu 4-0 în timpul regulamentar”

Deși emană încredere, Simón recunoaște că „Les Bleus” dispun de un atac redutabil și, fără ezitare, îl numește pe cel mai imprevizibil membru al acestuia.

„Dembélé este cel mai imprevizibil, pentru că se folosește la fel de bine de ambele picioare”, explică el. „Kylian are un repertoriu tehnic vast, dar Dembélé își pune în valoare calitățile folosind ambele picioare: centrări, șuturi din orice poziție... Este un adversar extrem de dificil.”

Portarul spaniol preferă să nu aleagă între Mbappé și Dembélé într-o situație de unu la unu. „Aș prefera să am un fundaș în față. Sincer să fiu, aș prefera să nu mă confrunt cu niciunul dintre ei”, spune el, zâmbind.

Nu este singurul lucru pe care ar dori să-l evite în această confruntare dintre două dintre cele mai puternice echipe. Internaționalul spaniol, care are 64 de selecții, nu își dorește ca totul să se decidă la loviturile de departajare.

„Nu, aș prefera să câștigăm cu 4-0 în timpul regulamentar”, spune el. „Nu-mi plac loviturile de departajare. Sunt un fel de fanatic în această privință – îmi place să le analizez –, dar sunt convins și că reprezintă o loterie. Am mare încredere că, dacă aleg partea potrivită, voi apăra; aceasta este responsabilitatea mea. Dar nu vreau ca totul să se decidă la loviturile de departajare.”