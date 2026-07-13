Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, a dezvăluit cum a încercat să reducă presiunea de pe umerii jucătorii săi, înaintea partidei cu Argentina din optimi.

Numele lui Messi nu era pronunțat la antrenamentele Egiptului

Hossam Hassan a transmis că evită să folosească numele jucătorilor importanți atunci când pregătește o partidă, astfel încăt jucătorii săi să simtă mai puțină presiune. La fel a făcut și înaintea meciului cu Argentina:

"Cuvântul 'Messi' îi sperie pe unii jucători. Când aveam ședințe tactice și trebuia să ne uităm la o mișcare făcută de Messi, eu evitam să spun numele său. Prefer să fac referire la el ca fiind jucătorul cu numărul 10.

La fel procedez și în cazul altor jucători. Astfel, încerc să le scot jucătorilor din cap ideea că ar trebui să arate un respect excesiv pe teren, sau că ar trebui să le fie teamă de acel nume. Jucătorii mei trebuie să înțeleagă că nu se rezumă totul la un singur adversar. Nici eu nu vreau să știu toate numele adversarilor", a declarat Hossam Hassan, citat de Mundo Deportivo.

Argentina a eliminat Egipt de la Mondial după un meci nebun. "Faraonii" au condus cu 2-0 până în minutul 79, dar apoi campioana mondială en-titre a înscris trei goluri în decurs de 13 minute.

În semifinalele Campionatului Mondial se vor înfrunta Franța - Spania și Anglia - Argentina. Meciurile vor avea loc săptămâna viitoare.