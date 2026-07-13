Florea, Amariei și Damian, rezultate excepționale în GTWS

Două alergătoare din România se află în top 10 la general, după disputarea a trei curse din Golden Trail World Series. Mădălina Florea (600p), care concurează pentru Scott Running Team, este lider al clasamentului, după cursa din Canada (Quebec), și Mădălina Amariei (246p / Kailas FUGA Team), ocupă locul al optulea în clasament. Următoarea cursă, Pitz Alpine Glacier Trail (Austria), va avea loc pe 1 august 2026, în zona montană din regiunea Tirol.

De asemenea, Bogdan Damian (37 de ani / Kailas FUGA Team) se află pe poziția a treia în clasamentul general la masculin (377p), într-o competiție dominată de Elhousine Elazzaoui (NNormal / Maroc / 600p). Acesta este plutonier major în cadrul MApN, încadrat la Brigada 2 Vânători de Munte "Sarmizegetusa", și este legitimat la Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca. Printre rezultatele sale notabile se numără câștigarea a numeroase întreceri atletice naționale, dar și medalii la Crosul NATO (2019), Military Running Challenge (2023), Campionatul Balcanic Militar de Maraton (2024) și Jocurile Mondiale Militare de Iarnă (2025).

Florea este deținătoarea trofeului Golden Trail

Mădălina Florea (33 de ani) este născut la Sighișoara (jud. Mureș) și este cea mai cunoscută alergătoare de cursă lungă montană din România și cu o valoare recunoscută la nivel mondial, dar a avut rezultate și în competițiile clasice. În 2015, a terminat pe locul patru în cursele de 5.000m și 10.000m la European Athletics U23 Championships. În 2016, a terminat pe locul al șaptelea semimaratonul de la European Athletics Championships. În anul 2019, sportiva a câștigat Semimaratonul de la București. În 2022 a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Alergare Montană de la El Paso (Spania).

În 2024, a câştigat semimaratonul desfășurat în cadrul evenimentului Bucharest International Half Marathon & 10K by Constantina Diţă, desfăşurat în Capitală. În același an a cucerit trei medalii la Campionatul European în proba de alergarea montană (bronz uphill / bronz up and down / bronz cu echipa României, alături de Cristina Simion, Andreea Piscu și Magda Bosânceanu). Românca a terminat pe locul al treilea în clasamentul general (2023) și a câștigat competiția (2025) în circuitul Golden Trail World Series.

Mădălina Amariei (31 de ani) este născută la Aninoasa (jud. Hunedoara). S-a mutat la Oradea pentru a urma studii universitare în turism, a alergat prima sa cursă montană în 2022 și se pregătește la ACS Xterra Sport Oradea. Printre rezultatele sale de excepție se numără câștigarea competițiilor Retezat SkyRace (2023, 2024), Campionatul Național de Alergare Montană pe Distanță Lungă (2024, 2026) și Rosetta SkyRace (2024) și locuri secunde la Maga SkyMarathon (2024), Zmeu X-Fest Classic Mountain (2025), Skyrunning European Championships (2025), Bellagio SkyRace (2025), Puglia by UTMB - Castellaneta Underground Trail 50km (2025) și Val d'Aran by UTMB - PDA (2026).