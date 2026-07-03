Delegația africană a fost implicată într-o altercație cu poliția din Dallas, la hotelul unde este cazată.

Potrivit publicației egiptene Almasry Alyoum, incidentul a pornit în momentul în care mai mulți suporteri au încercat să se apropie de jucători pentru poze și autografe. Forțele de ordine au intervenit pentru a-i îndepărta, iar situația a degenerat rapid.

Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”

În imaginile apărute pe rețelele sociale se observă cum selecționerul Hossam Hassan și fratele său geamăn, Ibrahim Hassan, sunt împinși de un polițist. Ibrahim și-a ieșit din fire și a strigat: „Nu mă împinge!”.