VIDEO Scandalos! Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”

Scandalos! Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!” CM 2026
SPORT.RO
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Momente tensionate chiar înaintea meciului Egipt - Australia, din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. 

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Din articol

Delegația africană a fost implicată într-o altercație cu poliția din Dallas, la hotelul unde este cazată.

Potrivit publicației egiptene Almasry Alyoum, incidentul a pornit în momentul în care mai mulți suporteri au încercat să se apropie de jucători pentru poze și autografe. Forțele de ordine au intervenit pentru a-i îndepărta, iar situația a degenerat rapid.

Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”

În imaginile apărute pe rețelele sociale se observă cum selecționerul Hossam Hassan și fratele său geamăn, Ibrahim Hassan, sunt împinși de un polițist. Ibrahim și-a ieșit din fire și a strigat: „Nu mă împinge!”.

Conflictul s-a stins după câteva momente, fără alte incidente. Selecționerul Egiptului a fost îndepărtat din zonă, iar suporterii au rămas fără șansa de a interacționa cu jucătorii africani.

Australia și Egipt se întâlnesc vineri, de la ora 21:00, în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, iar câștigătoarea va juca în optimi împotriva învingătoarei dintre Argentina și Capul Verde.

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