Federația anunță acordul cu Jurgen Klopp și e gata de o "decizie fără precedent" în istoria naționalei Germaniei

"În ceea ce privește numirea unui nou selecționer, conducerea Federației va căuta acum să poarte discuții cu Jurgen Klopp. El și-a exprimat deja disponibilitatea de principiu de a prelua această funcție" , a transmis Federația Germană, într-un comunicat citat de Sportschau .

Federația Germană de Fotbal a confirmat, vineri, ceea ce presa internațională a scris în ultimele zile: tentativa de instalare a lui Jurgen Klopp.

La câteva zile după ce Germania a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare, în 16-imile Cupei Mondiale, selecționerul Julian Nagelsmann a decis să demisioneze , deși mai avea contract până în 2028.

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Federația trebuie să o plătească pe Red Bull pentru a-l avea pe Klopp

Chiar dacă există un acord de principiu între cele două părți, apare în continuare un impediment. Klopp ocupă din ianuarie 2025 funcția de "Head of Global Soccer" la Red Bull, iar contractul său se întinde până în 2029.

Bild scrie că Jurgen Klopp nu are o clauză de reziliere în contract, iar Red Bull va solicita o sumă compensatorie, de ordinul milioanelor de euro, pentru a-l elibera pe fostul mare antrenor de la Borussia Dortmund și Liverpool.

Germanii anunță că ar fi o măsură "fără precedent" a Federației Germane de Fotbal, care nu a mai plătit niciodată pentru a aduce un selecționer la echipa națională.

Partea financiară nu ar fi însă o problemă. Bild amintește că în conturile Federației Germane vor intra anual, începând cu 2027, 100 de milioane de euro din partea noului sponsor Nike, care a bătut palma pentru o înțelegere până în 2034.

Pentru Jurgen Klopp ar fi prima experiență din carieră ca selecționer. Până acum le-a mai pregătit pe Mainz, Dortmund și Liverpool. De pe Anfield a plecat în 2024, după ce a cucerit 8 trofee, inclusiv Liga Campionilor și titlul în Premier League.