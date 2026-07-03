FOTO U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria

U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

U Cluj a disputat încă un amical în cantonamentul din Austria.

TAGS:
U ClujUniversitatea Cluj
Din articol

Echipa de fotbal Universitatea Cluj a fost învinsă, vineri, cu 3-0 (1-0) de Nyiregyhaza, ocupanta locului 9 din prima ligă a Ungariei în sezonul precedent, în ultima sa partidă amicală din cadrul cantonamentului de la Bad Radkersburg (Austria).

U Cluj, înfrângere în ultimul meci amical

Golurile formaţiei maghiare au fost înscrise de Zan Medved (minutul 44), Dorian Babunski (73) şi Robert Tarcsi (80).

Antrenorul Cristiano Bergodi a început meciul cu următorul unsprezece, potrivit paginii de de Facebook a clubului: Lefter - Silva, I. Cristea, D. Codrea, Techereş - Stanojev, Simion - Drammeh, F. Adams, Chukwu - A. Trică.

În primele trei partide amicale disputate în cantonamentul din Austria, ”U” Cluj a fost învinsă cu 2-1 de selecţionata Under-19 a Croaţiei, a remizat, 0-0, cu echipa maghiară Ujpest şi a pierdut cu 0-3 în faţa vicecampioanei Serbiei, Vojvodina Novi Sad.

”U” Cluj va juca joi prima manşă cu Dinamo Kiev, din primul tur preliminar al Europa League, la Lublin (Polonia), scrie Agerpres.

Ce transferuri a făcut U Cluj în această vară

Veniri - Andrei Coubiș (Sampdoria / transfer definitiv pentru 150.000 euro), Alibek Aliev (CFR Cluj / gratis), Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis), Goodnews Ibuchi (Gloria Bistrița / gratis), Mamadou Thiam (FCSB / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi)

Plecări - Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff (contracte încheiate), Alessandro Murgia (contract reziliat), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!
Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!
ULTIMELE STIRI
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Victorie uriașă pentru Dimitrov: trăiește cea mai mare bucurie, după dezamăgirea cruntă, suferită anul trecut la Wimbledon
Victorie uriașă pentru Dimitrov: trăiește cea mai mare bucurie, după dezamăgirea cruntă, suferită anul trecut la Wimbledon
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Când este programat amicalul lui FCSB cu Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, și cât costă biletul
Când este programat amicalul lui FCSB cu Union Saint-Gilloise, echipa lui Darius Olaru, și cât costă biletul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă



Recomandarile redactiei
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!”
Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!”
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"
Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!