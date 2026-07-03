Echipa de fotbal Universitatea Cluj a fost învinsă, vineri, cu 3-0 (1-0) de Nyiregyhaza, ocupanta locului 9 din prima ligă a Ungariei în sezonul precedent, în ultima sa partidă amicală din cadrul cantonamentului de la Bad Radkersburg (Austria).

U Cluj, înfrângere în ultimul meci amical

Golurile formaţiei maghiare au fost înscrise de Zan Medved (minutul 44), Dorian Babunski (73) şi Robert Tarcsi (80).

Antrenorul Cristiano Bergodi a început meciul cu următorul unsprezece, potrivit paginii de de Facebook a clubului: Lefter - Silva, I. Cristea, D. Codrea, Techereş - Stanojev, Simion - Drammeh, F. Adams, Chukwu - A. Trică.

În primele trei partide amicale disputate în cantonamentul din Austria, ”U” Cluj a fost învinsă cu 2-1 de selecţionata Under-19 a Croaţiei, a remizat, 0-0, cu echipa maghiară Ujpest şi a pierdut cu 0-3 în faţa vicecampioanei Serbiei, Vojvodina Novi Sad.

”U” Cluj va juca joi prima manşă cu Dinamo Kiev, din primul tur preliminar al Europa League, la Lublin (Polonia), scrie Agerpres.