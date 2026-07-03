Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"

Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: &quot;O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Zeljko Kopic (48 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, a comentat eliminarea dramatică a Croației de la Cupa Mondială, după 1-2 contra Portugaliei în 16-imi.

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Croația a condus din minutul 53, după golul lui Ivan Perisic, iar până la final a avut două goluri anulate după intervenția VAR, inclusiv unul în minutul 90+13, după un ofsaid activat în urma unei atingeri "invizibile", detectată doar de senzorii din minge. Portugalia s-a calificat după golurile lui Cristiano Ronaldo (68' - penalty) și Goncalo Ramos (90+4').

Zeljko Kopic, după Portugalia - Croația 2-1: "Să pierzi în acest mod e dificil"

Kopic a lăudat evoluția foarte bună a Croației, însă s-a arătat dezamăgit de modul în care s-a decis calificarea.

"Nu-mi amintesc de mult timp să fi văzut Croația făcând o repriză atât de bună. Am fost la un nivel de invidiat și ne-am creat foarte multe ocazii, dovadă fiind și golurile anulate. Repriza a doua merită tot respectul posibil.

Decizia s-a luat la o diferență infimă, de câțiva milimetri (n.r - la golul de 2-2 al Croației din minutul 90+13), și din nou vorbim despre arbitri care ajung în prim-plan. Este foarte greu să accepți o astfel de decizie la acest nivel. Tehnologia cu senzorii din minge detectează fiecare atingere, iar din perspectiva noastră este foarte greu de acceptat. Totuși, arbitrul avea elementele necesare pentru a lua o astfel de decizie, însă să pierzi meciul în acest mod este foarte dificil", a spus Kopic, într-un interviu pentru 24sata.

Kopic: "Nu înțeleg de ce Ronaldo a fost desemnat antrenorul meciului"

FIFA l-a desemnat omul meciului pe Cristiano Ronaldo, iar decizia i se pare lui Kopic una bizară.

"Nu înțeleg de ce Ronaldo a fost desemnat omul meciului. Când îmi făceam notițele pentru analiza meciului, am ajuns la concluzia că tot ceea ce au încercat să creeze prin centrul terenului a fost lipsit de succes. Ronaldo cobora mult după minge, iar de fiecare dată când intra în posesie ne oferea timp să ne reorganizăm defensiv, pentru că părea destul de lent.

Din poziția lui nu a dominat jocul cu nimic. Mi se pare o decizie ciudată. În opinia mea, cel mai bun jucător al lor a fost portarul Costa", a mai spus Kopic.

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