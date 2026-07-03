OFICIAL Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!”

Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!” Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj continuă campania de achiziții.

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Amin ZiblimCFR Cluj
Din articol

După Yuval Sade, Marian Huja, Andre Moreira, Renato Pantalon și Igor Savic, formația din Gruia l-a prezentat pe Amin Ziblim (20 de ani).

Mijlocașul ghanez vine de la Muscelul Câmpulung, unde a evoluat în sezonul trecut din Liga a 2-a. 

Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!”

Ziblim s-a aflat în probe la CFR încă de la reunirea lotului și a profitat de șansa primită în amicalul cu Neftchi Baku, câștigat de ardeleni cu 2-1 în cantonamentul din Slovenia.

Prestația sa l-a convins pe antrenorul Antonio Folha, iar clubul a anunțat oficial transferul vineri, 3 iulie.

„Welcome, Amin Ziblim! În vârstă de 20 de ani, Amin evoluează pe postul de mijlocaș central. În sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Muscelul Câmpulung, iar după perioada petrecută alături de echipa noastră și evoluția din meciul cu Neftchi Baku, îi urăm bun venit și multe realizări alături de CFR Cluj!”, au transmis clujenii.

Cotat la 75.000 de euro, potrivit Transfermarkt, Ziblim s-a format la academia MSK Zilina și a bifat două apariții pentru prima echipă a formației slovace. 

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