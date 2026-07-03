Articol scris de Matei Barbu

Darius Olaru a debutat pentru Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, și a oferit deja pasele decisive noilor colegi. Acum, pentru mijlocașul român transferat de la FCSB urmează un meci cu o încărcătură specială.

Partida de pregătire Union Saint-Gilloise - FCSB va fi organizată de clubul belgian, care solicită 10 euro pentru fiecare adult ce dorește să urmărească amicalul cu FCSB.

Anunțul FCSB despre amical

„Roș-albaștrii vor disputa duminică, 5 iulie, prima partidă amicală a verii, împotriva vicecampioanei Belgiei, Royale Union Saint-Gilloise.

Jocul împotriva noii echipe a lui Darius Olaru se va disputa începând cu ora locală 13:00 (14:00, ora României), pe terenul celor de la KFC Nijlen.

Partida este organizată de clubul belgian, care va vinde bilete la intrarea în stadion, la prețul de 10 euro pentru adulți, respectiv 5 euro pentru copiii sub 12 ani”, a transmis FCSB.

Darius Olaru la FCSB

63 de goluri în toate competițiile, în 257 de meciuri pentru „roș-albaștri”

45 de pase decisive în 257 de partide disputate pentru FCSB

34 de goluri marcate în Superliga

3 goluri înscrise în Europa League pentru formația bucureșteană