După mai multe zile de evaluări medicale, patronul Ioan Varga a confirmat că brazilianul nu va semna cu formația din Gruia.

Neluțu Varga confirmă: Anderson Ceara nu vine la CFR

Fotbalistul de 27 de ani, dorit și de FCSB în această vară, a efectuat investigații amănunțite la Cluj, însă rezultatele nu i-au convins pe oficialii ardelenilor.

„Ieri nu eram clar decis asupra a ceea ce voi face cu el. După ce a făcut RMN-ul, ne-am decis să ne vedem de treabă. Nu vreau să discut despre situația jucătorului, ca să nu-i stric imaginea. Dar nu ne prezintă garanție și nu are rost să dai sute de mii pe ceva care se poate rupe oricând. Nu pot să risc. Deja le-am transmis celor de la Csikszereda ce decizie am luat. Am preferat să stau și să găsesc pe altcineva”, a declarat Ioan Varga pentru Digi Sport.

Anderson Ceara a fost foarte aproape și de FCSB, însă transferul a căzut după vizita medicală efectuată la București.

Medicii campioanei au descoperit că brazilianul fusese operat la ambii genunchi, iar mutarea a fost anulată.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a noului fotbalist al roș-albaștrilor este de 750.000 de euro. În sezonul 2025-2026, el a strâns 40 de meciuri, timp în care a marcat de șapte ori și a livrat opt pase decisive.