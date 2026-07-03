FOTO ȘI VIDEO Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție

Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție Fotbal intern
SPORT.RO
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Juan Bauza a profitat din plin de revenirea în România.

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Francesca SimionescununtaJuan BauzaCraiova
Din articol

Mijlocașul ofensiv al celor de la FCU Craiova s-a căsătorit cu partenera sa, Francesca Simionescu, iar cununia civilă a avut loc la Craiova.

Juan Bauza s-a căsătorit cu Francesca Simionescu

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Fotbalistul argentinian s-a întors în această vară după împrumutul la Atletico Nacional, iar la scurt timp și-a unit destinul cu jurnalista Francesca Simionescu, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani.

Cei doi vor continua seria evenimentelor și sâmbătă, 4 iulie, când vor organiza petrecerea de nuntă la Craiova, alături de familie și prieteni.

Cifrele lui Juan Bauza

  • FCU Craiova: 87 meciuri, 17 goluri, 20 assisturi  
  • Atl. Nacional: 34 meciuri, 4 goluri, 4 assisturi  
  • FK Csikszereda: 32 meciuri, 7 goluri, 2 assisturi  
  • FC Baniyas: 26 meciuri, 3 goluri, 1 assist  
  • Gimnasia (M): 22 meciuri, 1 gol, 0 assisturi  
  • Juv. Unida (G): 19 meciuri, 2 goluri, 0 assisturi  
  • CA Colón II: 9 meciuri, 4 goluri, 0 assisturi  
  • Gornik II: 7 meciuri, 1 gol, 1 assist  
  • Górnik Zabrze: 7 meciuri, 0 goluri, 0 assisturi  
  • Colon: 4 meciuri, 0 goluri, 0 assisturi  
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