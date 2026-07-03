Mijlocașul ofensiv al celor de la FCU Craiova s-a căsătorit cu partenera sa, Francesca Simionescu, iar cununia civilă a avut loc la Craiova.

U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria

Victorie uriașă pentru Dimitrov: trăiește cea mai mare bucurie, după dezamăgirea cruntă, suferită anul trecut la Wimbledon

Fotbalistul argentinian s-a întors în această vară după împrumutul la Atletico Nacional, iar la scurt timp și-a unit destinul cu jurnalista Francesca Simionescu, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani.

Cei doi vor continua seria evenimentelor și sâmbătă, 4 iulie, când vor organiza petrecerea de nuntă la Craiova, alături de familie și prieteni.

Cifrele lui Juan Bauza