Mijlocașul ofensiv al celor de la FCU Craiova s-a căsătorit cu partenera sa, Francesca Simionescu, iar cununia civilă a avut loc la Craiova.
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Juan Bauza a profitat din plin de revenirea în România.
Fotbalistul argentinian s-a întors în această vară după împrumutul la Atletico Nacional, iar la scurt timp și-a unit destinul cu jurnalista Francesca Simionescu, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani.
Cei doi vor continua seria evenimentelor și sâmbătă, 4 iulie, când vor organiza petrecerea de nuntă la Craiova, alături de familie și prieteni.
Cifrele lui Juan Bauza
- FCU Craiova: 87 meciuri, 17 goluri, 20 assisturi
- Atl. Nacional: 34 meciuri, 4 goluri, 4 assisturi
- FK Csikszereda: 32 meciuri, 7 goluri, 2 assisturi
- FC Baniyas: 26 meciuri, 3 goluri, 1 assist
- Gimnasia (M): 22 meciuri, 1 gol, 0 assisturi
- Juv. Unida (G): 19 meciuri, 2 goluri, 0 assisturi
- CA Colón II: 9 meciuri, 4 goluri, 0 assisturi
- Gornik II: 7 meciuri, 1 gol, 1 assist
- Górnik Zabrze: 7 meciuri, 0 goluri, 0 assisturi
- Colon: 4 meciuri, 0 goluri, 0 assisturi
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