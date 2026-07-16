Miercuri seară, de la 22:00 ora României, Argentina s-a calificat în finala turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, după ce s-a impus în fața Angliei cu 2-1.

Messi a oferit două pase de gol pe final, după ce britanicii deschiseseră scorul în minutul 55. Enzo Fernandez (85') și Lisandro Martinez (90+2') au înscris din assist-urile starului de la Inter Miami.

Încă un top în care Messi e deasupra tuturor la Cupa Mondială 2026

Statisticienii de la Opta au scris pe rețelele social media faptul că Messi conduce încă un top la Campionatul Mondial din 2026, după cel al celor mai buni marcatori, unde e la egalitate cu Kylian Mbappe (opt reușite fiecare).

Messi e și jucătorul cu cele mai multe șanse create (25 la număr), pase decisive așteptate (4.2) și șanse mari create (8)

Duminică, de la 22:00 ora României, Messi va bifa a treia finală de Campionat Mondial. El a mai pierdut una în 2014, contra Germaniei, și a câștigat ediția 2022 din Qatar, după ce Argentina s-a impus la loviturile de departajare contra Franței.

Thierry Henry, uluit de Messi: ”Ești mare, omule!”

„E simplu, echipa mai bună a câștigat. Anglia s-a retras prea devreme. Scaloni a făcut același lucru ca în meciurile cu Egipt și Elveția. A trimis oamenii înalți în careu, iar ceilalți au trecut în benzi. De acolo au venit centrările. Sunt campioni mondiali pentru un motiv!

Argentina poate fi prima echipă din istorie care câștigă patru trofee majore consecutive: Copa America, Cupa Mondială, Copa America și Cupa Mondială. Ce nebunie ar fi! Iar Leo Messi... ești mare, omule!”, a declarat Thierry Henry la Fox Sports.