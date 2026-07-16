Rapid a bifat cinci mutări în actuala perioadă de mercato. I-a adus pe Mohammed Kamara, Daniel Graovac, Ștefan Senciuc, Jason Kodor și Vladan Bubanja până acum.

La capitolul despărțiri, Rapid i-a cedat pe Tobias Christensen, Robert Bădescu, Elvir Koljic, Diogo Mendes, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, ultimii doi terminându-și perioada de împrumut.

Rapid a prezentat al șaselea transfer al verii! ”Continuă campania de achiziții”

Rapid a emis un comunicat în care l-a prezentat oficial pe Alin Kumer Celik, un internațional sloven de tineret care a fost adus în Giulești sub formă de împrumut de la Genoa.

”Campania de achiziții continuă!

FC Rapid își întărește defensiva prin transferul fundașului central Alin Kumer Celik. În vârstă de 19 ani, internaționalul sloven de tineret sosește sub formă de împrumut de la Genoa CFC, după ce a evoluat la nivel juvenil pentru NK Maribor și NS Mura.

Bine ai venit în familia Rapid, Alin!”, scriu giuleștenii.

Celik are 1,94 m și este cotat de site-urile de specialitate la 200.000 de euro. El este legitimat la Genoa din vara anului trecut și a bifat apariții doar la echipa Under-20. La prima echipă nu a debutat.

Bursa transferurilor la Rapid

Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)