România va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă se califică, tricolorii vor înfrunta în finală, cinci zile mai târziu, tot în deplasare, câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Francesco Calzona, înainte de Slovacia - Kosovo: "Trebuie să profităm că jucăm acasă"



Francesco Calzona (57 de ani), selecționerul Slovaciei, a prefațat duelul de la baraj împotriva naționalei din Kosovo. Italianul speră ca echipa sa să profite de avantajul terenului propriu.



"Kosovo are o națională care crește din punct de vedere al performanțelor. Și-a ales un drum, îl urmează, iar acum culege roadele. În calificările pentru Cupa Mondială, Kosovo a învins Suedia și Slovenia, iar contra Elveției a remizat acasă. Trebuie să profităm că jucăm acasă, chiar dacă adversarul va fi unul dificil", a spus Calzona, pentru site-ul Federației din Slovacia.

Slovacia - România, în finala barajului? Ce spune Calzona despre tricolori



Calzona a vorbit și despre posibilii adversari din finală, iar din tabăra României a remarcat trei jucători.



"Am întâlnit România la Campionatul European și o știm puțin mai bine. Este un adversar dificil, care are jucători interesanți de la echipe din campionate puternice. Drăgușin este probabil cel mai cunoscut, dar mai sunt și alți fotbaliști excelenți, precum Man sau Rațiu.



Turcia are o echipă cu un mare potențial. Sunt mulți jucători tineri talentați, precum Arda Guler sau Yildiz. Nu mai trebuie menționat Calhanoglu, care e un fotbalist de talie mondială. E o echipă foarte puternică, care e cotată undeva la 500 de milioane de euro", a mai spus Calzona.



Slovacia și România s-au înfruntat ultima dată în iunie 2024, la EURO 2024. Cele două au remizat în faza grupelor, scor 1-1, iar ambele s-au calificat în optimile de finală.

