de Dan Chilom

Rapid - CFR Cluj, derby în Superliga

A venit și cel mai așteptat meci pentru Daniel Pancu din acest început de sezon, cel împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj. În campionatul precedent, Pancu a reușit un lucru extraordinar cu echipa din Gruia, luând-o din subsolul clasamentului, și ducând-o în Conference League. Cu toate acestea, plecarea sa de la Cluj nu a fost una pașnică, ba chiar cu scandal, vorbele grele schimbate cu președintele de atunci Iuliu Mureșan fiind de notorietate. Așadar, în afara meciului în sine, vom avea un motiv în plus să urmărim acest “Derby Feroviar ”, care se anunță realmente încins.

Ultimele două partide au fost câștigate de CFR:

1-2 pe Giulești în 04.05.

1-0 la Cluj pe 20.03

Rapid - CFR | Echipe probabile

Rapid - Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja – Al.Dobre, Jambor, Petrila

CFR Cluj - Vîlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha - Fică, Muhar, Carvalho - Cordea, Drazic, Biliboc

Cele două grupări sunt distanțate de un singur punct în clasament:

Rapid -4, CFR - 3.

Pancu nu se poate baza pe Cristi Manea ( accidentat) și Pașcanu (suspendat).

Portughezul Folha nu îi are la dispoziție pe Kun și Huja, ambii accidentați.

În primele două etape de campionat, Rapid a câștigat în extremis, 1-0 contra lui Sepsi pe propriul teren, și a remizat 1-1 la Botoșani.

CFR a pierdut 1-2 la Galați, și a trecut lejer de Voluntari, scor 5-0.

Rapid - CFR Cluj | Cote pariuri

Casele de pariuri se așteaptă la un meci echilibrat, și oferă o cotă de 3.30 pentru o remiză, semn că ideea egalului trebuie luată serios în calcul.

Rapid - 2.15

CFR - 3.80

Pariul “Pauză sau final X”, are o cotă de 1.63

La numărul de titluri de campioană a României, CFR (8) stă mai bine decât rivala feroviară din București, Rapid (3).

Meciul se dispută pe Giulești de la ora 21:30, și sunt așteptați peste 10.000 de suporteri.

Rareș Vidican din Satu Mare, 28 ani, va conduce partida la centru, arbitru care are 65 de meciuri în Superligă.

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X