Meciul dintre Nigeria și RD Congo s-a încheiat la egalitate în timpul regulamentar, scor 1-1. A fost nevoie de lovituri de departajare pentru a determina echipa calificată la barajul intercontinental.



Nigeria - RD Congo, decis la loviturile de departajare



Nigeria a început perfect finala play-off-ului, Frank Onyeka a deschis scorul în minutul 3. RD Congo a încercat apoi să revină în meci, iar în minutul 32 a picat golul egalizator. Meschack Elia a punctat și a relansat meciul.



Repriza secundă s-a desfășurat sub semnul echilibrului. Nicio echipă nu și-a mai asumat riscuri prea mari, astfel că după 90 de minute scorul a fost egal: 1-1. Și finala a ajuns în prelungiri.



RD Congo a fost echipa mai periculoasă în prelungiri, dar nu s-a mai înscris niciun gol în timpul suplimentar. Astfel, soarta calificării a fost decisă la loviturile de departajare.



Seriile de lovituri a fost un adevărat carusel. Primele trei execuții au fost toate ratate! Apoi au început să vină și golurile, iar RD Congo s-a calificat în mod dramatic, scor 4-3.



Au ratat: Calvin Bassey, Moses Simon și Semi Ajayi (Nigeria), respectiv Axel Tuanzebe (RD Congo).



Au marcat: Akor Adams, Bruno Onyemaechi, Chidera Ejuke (Nigeria), respectiv Noah Sadiki, Fiston Mayele, Michel-Ange Balikwisha și Chancel Mbemba(RD Congo).



Cosmin Olăroiu ar putea prinde barajul intercontinental



Emiratele Arabe Unite, naționala condusă de antrenorul român Cosmin Olăroiu, va afla pe 18 noiembrie dacă rămâne în cursa pentru Mondialul din 2026. Elevii lui Olăroiu vor disputa atunci returul cu Irak, în finala play-off-ului din Asia. Meciul tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.



Olăroiu a fost aproape și de calificarea directă la Campionatul Mondial. În ultima rundă din preliminarii, Qatar a învins Emiratele Arabe Unite, scor 2-1. Trupa lui Cosmin Olăroiu s-ar fi calificat și în cazul unui egal. Astfel, echipa românului a ajuns să înfrunte Irak, în play-off-ul Asiei.



Noua Caledonie și Bolivia sunt alte două echipe care și-au asigurat prezența la barajul intercontinental. Acest baraj va oferi încă două bilete pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada.



La acest baraj participă o națională din America de Sud, o națională din Oceania, o națională din Asia, o națională din Africa și două naționale din America Centrală și Caraibe. AICI vezi cum se desfășoară barajul intercontinental.



Tragerea la sorți pentru barajul intercontinental va avea loc pe 20 noiembrie. Tot atunci va afla și echipa națională a României cu cine joacă la baraj.

