Potrivit presei din Italia, Genoa s-a interesat oficial de situația lui Edin Dzeko (39 de ani), iar transferul ar putea deveni realitate chiar în perioada de mercato din iarnă.



Aventura bosniacului la Fiorentina pare să se apropie de final. Revenit în Italia la începutul sezonului, după despărțirea de Fenerbahce, Dzeko nu a reușit să confirme așteptările.



În 17 meciuri oficiale jucate pentru „viola”, atacantul a marcat doar două goluri, iar randamentul modest, combinat cu forma slabă a echipei, a dus la discuții despre o plecare rapidă.



Dan Șucu vrea să dea lovitura: Edin Dzeko



Mai multe publicații italiene notează că Genoa a cerut deja informații concrete despre situația lui Dzeko.

Un argument important este relația foarte bună dintre atacant și Daniele De Rossi, antrenorul genovezilor, care își dorește un vârf cu experiență pentru a doua parte a sezonului.

