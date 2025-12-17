Dan Șucu vrea să dea lovitura: Edin Dzeko

Dan Șucu vrea să dea lovitura: Edin Dzeko Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Șucu pregătește o mutare cu mare impact.

TAGS:
Edin DzekoGenoadan sucuFiorentina
Din articol

Potrivit presei din Italia, Genoa s-a interesat oficial de situația lui Edin Dzeko (39 de ani), iar transferul ar putea deveni realitate chiar în perioada de mercato din iarnă.

Aventura bosniacului la Fiorentina pare să se apropie de final. Revenit în Italia la începutul sezonului, după despărțirea de Fenerbahce, Dzeko nu a reușit să confirme așteptările. 

În 17 meciuri oficiale jucate pentru „viola”, atacantul a marcat doar două goluri, iar randamentul modest, combinat cu forma slabă a echipei, a dus la discuții despre o plecare rapidă.

Dan Șucu vrea să dea lovitura: Edin Dzeko

Mai multe publicații italiene notează că Genoa a cerut deja informații concrete despre situația lui Dzeko.

Un argument important este relația foarte bună dintre atacant și Daniele De Rossi, antrenorul genovezilor, care își dorește un vârf cu experiență pentru a doua parte a sezonului.

Surse apropiate negocierilor susțin că discuțiile sunt avansate, iar transferul ar putea fi oficializat în luna ianuarie, dacă Fiorentina își dă acordul pentru despărțire.

Fost campion în Bundesliga cu Wolfsburg, campion în Premier League cu Manchester City, golgheter al Serie A cu Roma și om-cheie la Inter, Dzeko este cel mai bun marcator din istoria naționalei Bosniei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
ULTIMELE STIRI
Andrei Rațiu a refuzat Barcelona! Motivul din spatele deciziei
Andrei Rațiu a refuzat Barcelona! Motivul din spatele deciziei
Legenda pe care nu am ajuns să o cunosc niciodată... Radu Stroe scrie despre Emeric Ienei
Legenda pe care nu am ajuns să o cunosc niciodată... Radu Stroe scrie despre Emeric Ienei
Cinci medalii pentru Rom&acirc;nia la SEERC 2025!
Cinci medalii pentru România la SEERC 2025!
Destinație-surpriză pentru un fost c&acirc;știgător de Champions League
Destinație-surpriză pentru un fost câștigător de Champions League
Adrian Iencsi s-a convins: &bdquo;Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu&rdquo;
Adrian Iencsi s-a convins: „Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Basarab Panduru a numit echipa favorită la c&acirc;știgarea titlului &icirc;n Superligă: &bdquo;Toţi se miră, eu nu!&rdquo;

Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu

"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial

Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial

După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat



Recomandarile redactiei
Legenda pe care nu am ajuns să o cunosc niciodată... Radu Stroe scrie despre Emeric Ienei
Legenda pe care nu am ajuns să o cunosc niciodată... Radu Stroe scrie despre Emeric Ienei
Destinație-surpriză pentru un fost c&acirc;știgător de Champions League
Destinație-surpriză pentru un fost câștigător de Champions League
Adrian Iencsi s-a convins: &bdquo;Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu&rdquo;
Adrian Iencsi s-a convins: „Sunt șanse reale de a se bate pentru titlu”
Becali are un as &icirc;n m&acirc;necă la FCSB: &rdquo;Să joace mai mult!&rdquo;
Becali are un as în mânecă la FCSB: ”Să joace mai mult!”
Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume &icirc;n 2025. Verdictul starului argentinian
Lionel Messi a ales cei mai buni 3 fotbaliști din lume în 2025. Verdictul starului argentinian
Alte subiecte de interes
Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter &icirc;n Turcia!
Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter în Turcia!
Dzeko, Kolasinac și Pjanic au rămas fără selecționer! Cine sunt favoriți să preia naționala Bosniei
Dzeko, Kolasinac și Pjanic au rămas fără selecționer! Cine sunt favoriți să preia naționala Bosniei
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: &rdquo;Da, ni-l foarte dorim&rdquo;
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

stirileprotv Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Grindeanu &bdquo;a uitat&rdquo; ce a semnat. Ce prevede, &icirc;n scris, protocolul de colaborare al coaliției, &icirc;ncălcat evident de PSD

stirileprotv Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion &icirc;n Capitală. Ce schimbări majore au loc &icirc;ntre cele două sărbători

stirileprotv Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!