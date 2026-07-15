Predicția lui Pedri: ce a transmis starul Barcelonei în urmă cu un an

Predicția lui Pedri: ce a transmis starul Barcelonei în urmă cu un an CM 2026
SPORT.RO
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Pedri a făcut o predicție în urmă cu un an și s-a adeverit.

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cm2026PedriSpaniaCupa MondialaFrantafinala
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Spania s-a impus în fața Franței, scor 2-0, într-un meci din semifinala Campionatului Mondial din 2026 și s-a calificat în finala de la New Jersey, pe MetLife Stadium.

Golurile echipei lui Luis de la Fuente au fost marcate de Mikel Oyarzabal (22') din penalty și de Pedro Porro (58').

Profeția lui Pedri cu un an înainte de performanța Spaniei

Pedri nu a jucat titular în partida cu Franța, pentru că selecționerul Spaniei l-a preferat pe Fabian Ruiz. Fotbalistul Barcelonei a intrat în minutul 78 pe teren chiar în locul mijlocașului de la PSG.

Cu toate acestea, Pedri a ieșit în evidență prin alt aspect după meci. Spaniolul a postat un story pe Instagram în care făcea trimitere la o postare de a sa din 10 iunie 2025, de după finala Nations League pierdută în fața Portugaliei (2-2 și 3-5 d.l.d), unde a scris în descriere „1 9 0 7 2 6” (19.07.2026), adică data la care urmează să se joace finala Campionatului Mondial.

Cu alte cuvinte, Pedri a preconizat că Spania va reuși să se califice în finala Cupei Mondiale, chiar după ce a pierdut finala Nations League pe 8 iunie 2025.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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