Spania s-a calificat în finala turneului final din SUA, Mexic și Canada după ce a învins-o pe Franța în semifinale, la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”, cu 2-0.

Zlatan Ibrahimovic, reverență pentru un fotbalist de la CM 2026: ”Pur și simplu magnific”

Zlatan Ibrahimovic, fost mare internațional suedez, a vorbit despre meciul de la Texas și a ținut să-l remarce pe Rodri, câștigătorul Balonului de Aur în 2024.

Ibra susține că Rodri a fost magnific și că nu primește suficientă apreciere

”Trebuie să-l menționez și pe Rodri. A fost peste tot pe teren. Ce meci, ce jucător! Este un fotbalist care nu primește suficientă apreciere, dar în acest meci a fost omniprezent. A fost pur și simplu magnific”, a spus Ibra, citat de GOAL.

Rodri a fost integralist în aproape toate meciurile Spaniei de la CM 2026, cu excepția celui cu Capul Verde, din prima rundă în faza grupelor, când a fost scos cu trei minute înainte de încheierea partidei.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).