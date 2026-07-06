OFICIAL Jack Butland a semnat în Premier League! La ce echipă a ajuns „coșmarul” jucătorilor de FIFA

Jack Butland a semnat în Premier League! La ce echipă a ajuns „coșmarul” jucătorilor de FIFA Premier League
SPORT.RO
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Jack Butland revine în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO.

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Portarul englez în vârstă de 33 de ani a semnat cu Hull City, nou-promovată în primul eșalon, și devine primul transfer al verii pentru echipa pregătită de Sergej Jakirovic.

Butland a fost transferat de la Rangers și a semnat un contract pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Jack Butland a semnat cu Hull City

În sezonul trecut, portarul a fost titular incontestabil la Rangers. A bifat 55 de meciuri în toate competițiile și a evoluat în fiecare minut din campionatul Scoției. În cele trei sezoane petrecute la „Ibrox”, Butland a strâns 157 de apariții, a câștigat Cupa Ligii Scoției și a fost desemnat „Jucătorul Anului”.

De-a lungul carierei, Butland a mai evoluat pentru Birmingham City, Stoke City și Crystal Palace. Are și nouă selecții în naționala Angliei, iar în 2012 devenea cel mai tânăr portar care a debutat pentru reprezentativa de seniori.

„Sunt foarte fericit că totul s-a rezolvat și sunt încântat să fiu aici. Premier League este cel mai bun campionat din lume și reprezintă o oportunitate fantastică să revin la cel mai înalt nivel. Cred că acesta este nivelul la care pot juca”, a spus Butland după semnarea contractului.

Portarul este foarte cunoscut în comunitatea FIFA/EA FC. În FIFA 17, Butland era unul dintre cei mai buni din Ultimate Team, deși avea rating modest. Englezul este considerat și astăzi de fani unul dintre cei mai „overpowered” goalkeeperi din istoria seriei.

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