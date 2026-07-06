Portarul englez în vârstă de 33 de ani a semnat cu Hull City, nou-promovată în primul eșalon, și devine primul transfer al verii pentru echipa pregătită de Sergej Jakirovic.

Butland a fost transferat de la Rangers și a semnat un contract pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Jack Butland a semnat cu Hull City

În sezonul trecut, portarul a fost titular incontestabil la Rangers. A bifat 55 de meciuri în toate competițiile și a evoluat în fiecare minut din campionatul Scoției. În cele trei sezoane petrecute la „Ibrox”, Butland a strâns 157 de apariții, a câștigat Cupa Ligii Scoției și a fost desemnat „Jucătorul Anului”.