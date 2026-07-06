Ce scriu americanii după ce Donald Trump a intervenit la FIFA pentru a-l salva pe Folarin Balogun

Ce scriu americanii după ce Donald Trump a intervenit la FIFA pentru a-l salva pe Folarin Balogun CM 2026
SPORT.RO
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Presa din SUA a dezvăluit culisele anulării suspendării atacantului Folarin Balogun la Cupa Mondială, o decizie rară.

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Potrivit publicației The New York Times, președintele Donald Trump a jucat un rol central în ridicarea sancțiunii dictate împotriva principalului marcator al echipei naționale a Statelor Unite. Jurnaliștii americani notează că liderul de la Casa Albă l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, la doar câteva ore după ce Balogun a primit cartonașul roșu în meciul cu Bosnia și Herțegovina, cerându-i să reanalizeze decizia.

Culisele unei anulări fără precedent

Ridicarea suspendării pentru o eliminare directă la o Cupă Mondială este neobișnuită, fiind prima de acest fel înregistrată din anul 1962. The New York Times reamintește publicului de relația apropiată dintre cei doi, menționând că FIFA i-a acordat recent lui Trump un premiu pentru pace.

Imediat după eliminarea jucătorului, oficiali din administrația americană și reprezentanți ai forului fotbalistic din SUA au mobilizat avocați pentru a formula un apel, profitând de anumite lacune teoretice din regulament. Principalul argument a fost că arbitrii nu ar fi trebuit să se bazeze pe reluările cu încetinitorul pentru a dicta pedeapsa maximă. Mai mult, președintele american i-ar fi reproșat lui Infantino la telefon și anumite controverse din trecut legate de arbitrul partidei, Raphael Claus.

Reacția Belgiei și mesajul lui Trump

Hotărârea a provocat o reacție vehementă din partea adversarilor americanilor din optimi. Federația Belgiană de Fotbal a remis duminică o poziție oficială aspră: „Suntem uimiți de decizia FIFA de a-l declara eligibil pe jucătorul suspendat al Statelor Unite, Folarin Balogun, pentru meciul SUA - Belgia”. Belgenii au adăugat imediat că investighează toate opțiunile pe care le au la dispoziție.

De cealaltă parte, Donald Trump și-a asumat un discurs triumfalist pe rețeaua Truth Social, unde a scris: „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a anulat o mare nedreptate”.

Selecționerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, a intervenit scurt pe acest subiect, subliniind în fața reporterilor că americanii „nu sunt băieții răi”.

Poziția oficială a forului mondial

Pentru a justifica permisiunea acordată lui Balogun, FIFA s-a prevalat de o portiță din regulamentul intern. Instituția a transmis printr-un comunicat: „În concordanță cu Articolul 27 din codul disciplinar FIFA, implementarea suspendării este amânată pentru o perioadă de probă de un an”.

Jucătorul a fost totuși avertizat. FIFA a mai precizat că „dacă Folarin Balogun comite o altă încălcare de natură și gravitate similară în timpul perioadei de probă, suspendarea va fi revocată, iar sancțiunea aplicată fără a aduce atingere niciunei sancțiuni suplimentare”.

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