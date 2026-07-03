Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce sora lui i-a anunțat retragerea din fotbal

Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce sora lui i-a anunțat retragerea din fotbal CM 2026
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a calificat cu Portugalia în optimile de finală de la Cupa Mondială.

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PortugaliaCroatiaCristiano Ronaldo
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Portugalia a învins Croația, scor 2-1, și s-a calificat în optimile de finală. Cristiano Ronaldo a fost din nou titular, a marcat golul egalizator din penalty și a fost înlocuit pe finalul jocului.

Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce sora sa i-a anunțat retragerea din fotbal

Chiar înaintea partidei, Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a anunțat că CR7 se îndreaptă spre retragere, spunând că "este ultimul dans" al fratelui său.

După victoria contra Croației, Cristiano Ronaldo a fost întrebat despre această declarație: "Viitorul meu nu este important acum. Voi sta de vorbă cu familia, apoi voi lua o decizie. Nu iau decizii la cald. Totul trebuie făcut cu calm. Acum trebuie să ne bucurăm de această zi", a răspuns lusitanul.

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Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Croația 2-1: "Trebui să știm să suferim pentru a câștiga competiția"

Ronaldo, care la 41 de ani și 147 de zile a devenit cel mai vârstnic marcator în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, a făcut o scurtă analiză a meciului.

"Astăzi a trebuit să știm să suferim. Pentru a câștiga o competiție de o asemenea anvergură, trebuie să știi să suferi. Meciul de astăzi a fost foarte interesant pentru spectatori. Am controlat destul de bine jocul în prima repriză, însă a doua a fost mai haotică. Ei au marcat, noi am devenit puțin tensionați, dar momentul decisiv din punct de vedere emoțional a venit când am transformat penalty-ul. Din acel moment, jocul a devenit mai ușor. Am mai avut totuși unele dificultăți, dar asta înseamnă competiția și trebuie să mergem mai departe", a mai spus Ronaldo.

Cristiano Ronaldo: "O zi specială pentru Jota al nostru"

Portugalia a obținut calificarea în optimile CM 2026 chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la decesul lui Diogo Jota.

"Este o zi specială pentru Jota al nostru, care este acolo sus și ne luminează. Știm că este alături de noi, iar singurul mod potrivit de a-l onora era să câștigăm astăzi", a mai spus Cristiano.

La partida contra Croației, Ronaldo a înfruntat un alt veteran, pe Luka Modric, fostul său coleg de la Real Madrid.

"Da, mi-am luat rămas-bun de la Luka Modric. Rămâne o legendă a fotbalului. Avem aproape aceeași vârstă. Am un respect imens pentru Modric și pentru tot ceea ce continuă să facă în fotbal", a mai spus Ronaldo.

Portugalia va înfrunta Spania în optimile de finală de la Cupa Mondială. Meciul se va disputa luni seară, de la ora 22:00.

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