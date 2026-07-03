Croații au condus cu reușita lui Ivan Perisic, dar Portugalia a întors rezultatul după golurile semnate de Cristiano Ronaldo și Goncalo Ramos, astfel că va merge în optimi, acolo unde va întâlni campioana europeană Spania.

Trupa lui Zlatko Dalic putea împinge meciul în prelungiri. Gvardiol a punctat în minutul 90+13, dar reușita a fost anulată după o controversă uriașă, spre disperarea croaților.

Ibrahimovic a revăzut faza și este de părere că reușita trebuia să fie acordată. ”Croația are tot dreptul să se simtă jefuită”, spune fostul star de la PSG, Barcelona, AC Milan, Juventus sau Inter.

Zlatan Ibrahimovic: ”Croația are tot dreptul să se simtă jefuită”

"Fotbalul poate fi incredibil de crud. Nu-mi pasă de ceea ce se spune, eu cred că Croația are tot dreptul să se simtă jefuită. Am revăzut faza și încă nu văd suficiente dovezi care să mă convingă că a fost ofsaid. Când anulezi un gol în ultimele secunde ale unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, decizia trebuie să fie evidentă. Pentru mine, nu a fost evidentă.

Croația credea că s-a salvat. Jucătorii au sărbătorit, fanii au explodat de bucurie, iar câteva secunde mai târziu totul le-a fost luat. Acestea sunt momentele care frâng o echipă.

În loc să vorbim despre un gol egalizator incredibil marcat pe final, vorbim din nou despre o controversă legată de VAR. Portugalia va sărbători calificarea și merită felicitări, dar dacă aș fi fost în locul Croației, aș fi plecat de pe teren cu sentimentul că fotbalul mi-a luat ceva în această seară", a spus Ibrahimovic, pentru cei de la FOX, acolo unde este analist TV.

Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Croația 2-1: "Trebui să știm să suferim pentru a câștiga competiția"

Ronaldo, care la 41 de ani și 147 de zile a devenit cel mai vârstnic marcator în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, a făcut o scurtă analiză a meciului.

"Astăzi a trebuit să știm să suferim. Pentru a câștiga o competiție de o asemenea anvergură, trebuie să știi să suferi. Meciul de astăzi a fost foarte interesant pentru spectatori. Am controlat destul de bine jocul în prima repriză, însă a doua a fost mai haotică. Ei au marcat, noi am devenit puțin tensionați, dar momentul decisiv din punct de vedere emoțional a venit când am transformat penalty-ul. Din acel moment, jocul a devenit mai ușor. Am mai avut totuși unele dificultăți, dar asta înseamnă competiția și trebuie să mergem mai departe", a spus Ronaldo.