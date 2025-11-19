Tricolorii au trecut cu 7-1 de San Marino, într-o seară cu ploaie torențială. Deși oaspeții au deschis scorul în minutul 2, Man, Baiaram, Hagi, Rațiu, Munteanu și două autogoluri au făcut diferența.

O legendă a Ucrainei a spus-o clar: NU vrea România la baraj!

Între timp, în Ucraina, mesajul e limpede: România nu e adversarul dorit la baraj. Viktor Leonenko, fost mare atacant al lui Dinamo Kiev și triplu „fotbalistul anului” în țara vecină, a spus răspicat că naționala lui Rebrov ar prefera orice altă echipă din urna a patra.

Leonenko se teme de România din două motive. Primul este victoria clară a tricolorilor la EURO 2024, scor 3-0, turneu ce s-a văzut în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Al doilea motiv este numirea lui Mircea Lucescu, un antrenor care cunoaște în detaliu fotbalul ucrainean.

„Cel mai slab adversar este Irlanda de Nord, cu siguranță am trece de ei. Și cu Macedonia de Nord ar fi bine, am mai jucat contra lor. Românii? Îi știm bine, am pierdut cu 0-3 la Euro. Acum îl au și pe Lucescu, ar fi dificil. Într-un singur meci, orice se poate întâmpla”, a declarat Leonenko pentru dynamo.kiev.ua.

Ucraina a terminat grupa preliminară pe locul 2, sub Franța, cu 10 puncte. Va fi cap de serie la baraj și își va disputa semifinala „acasă”, deși meciurile se vor juca tot în Polonia sau Germania, din cauza războiului.

România, în urna a patra, are patru posibile adversare: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina. Tragerea la sorți are loc joi, iar meciul decisiv pentru semifinală se joacă într-o singură manșă, pe 26 martie.

