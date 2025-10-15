VIDEO Al treilea jucător din Superligă calificat la CM 2026 vine de la Rapid!

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Preliminariile africane s-au încheiat.

Kader Keita, Siyabonga Ngezana, Yohan Roche, Joao Paulo, David Kiki
Echipele Africii de Sud, Senegalului şi Cote d'Ivoire s-au calificat, marţi seara, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Africa de Sud, Senegal și Cote d'Ivoire merg și ele la Mondial

Africa de Sud a învins Rwanda cu 3-0, la Nelspruit, prin golurile marcate de Thalente Mbatha, Oswin Apollis şi Evidence Makgopa, fără a-l avea în lot pe fundaşul Siyabonga Ngezana (FCSB).

Echipa ''Bafana Bafana'' a depăşit în ultima etapă principala sa rivală, Beninul, care a fost învinsă în deplasare de Nigeria cu 4-0, terminând în cele din urmă pe locul al treilea.

Pentru sud-africani va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 1998, 2002 şi 2010.

Echipa antrenată de belgianul Hugo Broos a dominat preliminariile, dar şi-a complicat soarta după ce a pierdut la ''masa verde'', meciul câştigat pe teren cu Lesotho (2-0), din cauza folosirii unui jucător suspendat.

Beninul nu a reuşit să profite de şansa pe care a avut-o, Victor Osimhen realizând un hat-trick pentru ''Super Vulturi''.

Fundaşul Yohan Roche (Petrolul Ploieşti) a fost suspendat pentru acest meci, dar pentru Benin a jucat David Kiki (FCSB).

Senegalul a câştigat Grupa D după o victorie cu 4-0 în dauna Mauritaniei, la care fundaşul Aly Abeid (CFR Cluj) a fost integralist şi a primit un cartonaş galben (min. 15).

Sadio Mane (Al Nassr Riad) a reuşit o dublă pentru ''Leii din Teranga'', celelalte goluri fiind înscrise de Iliman Ndiaye (Everton) şi de Habib Diallo (Metz). Mane a ajuns la 47 de goluri marcate în 115 selecţii pentru echipa naţională, notează AFP.

Pentru senegalezi va fi a patra ediţie a Cupei Mondiale la care se aliniază, după cele din 2002, 2018 şi 2022.

Kader Keita (Rapid / Cote d'Ivoire) la CM 2026, după Joao Paulo (Oțelul Galați / Capul Verde) și Siyabonga Ngezana (FCSB / Africa de Sud)

Cote d'Ivoire, campioana en titre a Africii, a obţinut biletul pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada după ce a dispus de Kenya cu 3-0, la Abidjan.

Golurile ''elefanţilor'' au fost reuşite de Franck Kessie (7), Yan Diomande (54) şi Amad Diallo (84). Şi pentru ivorieni va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 2006, 2010 şi 2014.

Mijlocaşul ivorian Kader Keita (Rapid Bucureşti) a fost rezervă la acest meci.

Mijlocaşul Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) a jucat 59 de minute pentru Gambia, care a surclasat Seychelles cu 7-0, în deplasare.

Fundaşul Elio Capradossi (Universitatea Cluj) a fost integralist în naţionala Ugandei, învinsă cu 2-1 de Algeria la Tizi Ouzou.

Gabon, RD Congo, Nigeria şi Camerun, cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde, vor participa luna viitoare la un mini-turneu, din care cea mai bună formaţie va obţine calificarea la un baraj intercontinental.

Cele 28 de echipe calificate până acum la Campionatul Mondial din 2026

Până acum sunt cunoscute 28 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire;

AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia, Qatar, Arabia Saudită;

OFC: Noua Zeelandă;

Europa: Anglia.

Rezultatele de marţi şi clasamentele finale ale grupelor din preliminariile africane

Grupa A

Clasament final:

1. Egipt 26 puncte

2. Burkina Faso 21

3. Sierra Leone 15

4. Guineea-Bissau 10

5. Etiopia 9

6. Djibouti 1

Grupa B

RD Congo - Sudan 1-0

Senegal - Mauritania 4-0

Clasament final:

1. Senegal 24 puncte

2. RD Congo 22

3. Sudan 13

4. Togo 8

5. Mauritania 7

6. Sudanul de Sud 5

Grupa C

Africa de Sud - Rwanda 3-0

Nigeria - Benin 4-0

Clasament final:

1. Africa de Sud 18 puncte

2. Nigeria 17 (+7)

3. Benin 17 (+1)

4. Lesotho 12

5. Rwanda 11

6. Zimbabwe 5

Grupa D

Clasament final:

1. Insulele Capului Verde 23 puncte

2. Camerun 19

3. Libia 16

4. Angola 12

5. Mauritius 6

6. Eswatini 3

Grupa E

Maroc - Congo 1-0

Clasament final:

1. Maroc 24 puncte

2. Niger 15 puncte

3. Tanzania 10

4. Zambia 9

5. Congo 1

Grupa F

Gabon - Burundi 2-0

Cote d'Ivoire - Kenya 3-0

Seychelles - Gambia 0-7

Clasament final:

1. Cote d'Ivoire 26 puncte

2. Gabon 25

3. Gambia 13

4. Kenya 12

5. Burundi 10

6. Seychelles 0

Grupa G

Algeria - Uganda 2-1

Guineea - Botswana 2-2

Somalia - Mozambic 0-1

Clasament final:

1. Algeria 25 puncte

2. Uganda 18 (+5)

3. Mozambic 18 (-3)

4. Guineea 15

5. Botswana 10

6. Somalie 1

Grupa H

Clasament final:

1. Tunisia 28 puncte

2. Namibia 15 (+3)

3. Liberia 15 (+2)

4. Guineea Ecuatorială 11

5. Malawi 10

6. Sao Tome şi Principe 3

Grupa I

Clasament final:

1. Ghana 25 puncte

2. Madagascar 19

3. Mali 18

4. Comore 15

5. Republica Centrafricană 8

6. Ciad 1

Câştigătoarele grupelor s-au calificat direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, scrie Agerpres, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.

