Echipele Africii de Sud, Senegalului şi Cote d'Ivoire s-au calificat, marţi seara, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Africa de Sud, Senegal și Cote d'Ivoire merg și ele la Mondial



Africa de Sud a învins Rwanda cu 3-0, la Nelspruit, prin golurile marcate de Thalente Mbatha, Oswin Apollis şi Evidence Makgopa, fără a-l avea în lot pe fundaşul Siyabonga Ngezana (FCSB).

Echipa ''Bafana Bafana'' a depăşit în ultima etapă principala sa rivală, Beninul, care a fost învinsă în deplasare de Nigeria cu 4-0, terminând în cele din urmă pe locul al treilea.

Pentru sud-africani va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 1998, 2002 şi 2010.

Echipa antrenată de belgianul Hugo Broos a dominat preliminariile, dar şi-a complicat soarta după ce a pierdut la ''masa verde'', meciul câştigat pe teren cu Lesotho (2-0), din cauza folosirii unui jucător suspendat.

