FOTO Jaf la drumul mare: cât costă parcarea la un meci al Mondialului american, de noaptea minții!

Jaf la drumul mare: cât costă parcarea la un meci al Mondialului american, de noaptea minții! CM 2026
Amir Kiarash
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Ca și cum prețurile aberante ale biletelor nu erau suficient de revoltătoare, în America, mai sunt niște anomalii de care te lovești și care te lasă cu gura căscată.

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FIFA a creat Mondialul-mamut, cu 48 de echipe, cu trei gazde și cu 104 de meciuri, în total, însă, în această extravaganță fotbalistică lipsește ceva cu desăvărșire: atmosfera!

Cine a mai văzut măcar un Mondial de la fața locului, în ultimii 20 de ani, are parte de un veritabil șoc, odată ce ajunge în America. Pentru că aici turneul final e, practic, inexistent în orașele care găzduiesc meciuri. Iar Los Angeles, care are cele mai multe partide, opt (cinci din faza grupelor și trei din fazele eliminatorii), poate deveni un exemplu de „Așa, nu!“, dacă s-ar face vreodată un manual de organizare a Mondialului. Pentru că, aici, poți să mergi ore întregi prin oraș, fără să vezi măcar un amărât de banner despre show-ul fotbalistic numărul 1 al planetei!

Parcarea din ziua meciului te bagă în faliment

Iar Los Angeles mai are o problemă. Fiind un oraș gigant, cu cele mai proaste conexiuni ale transportului public din America, aici ești „mort“ fără mașină. Firește, un drum până la „SoFi Stadium“ poate fi parcurs cu autobuzul, însă, pe parcursul celor două ore, „colegii“ tăi de călătorie vor fi, de multe ori, drogații și nebunii din LA. Pe lângă care drogații și nebunii din București sunt niște oameni cu scaun la cap. 

În aceste condiții, cei mai mulți aleg să meargă la meci cu mașinile personale. Așa se naște însă o altă problemă. Cea a locurilor de parcare. La partida de luni, Iran – Noua Zeelandă (2-2), au fost 70,108 spectatori în tribune. Cei mai mulți au plătit sume cuprinse între 400 și 800 de dolari pentru un bilet. La care s-a adăugat costul parcării. Unul înfiorător!

La plecarea de pe stadion, fiecare spectator a lăsat acolo 300 de dolari (!) pentru parcarea mașinii, după cum se poate vedea pe bonul de mai jos.

Cu asemenea facturi, putem spune, cu tărie, că nici fotbalul nu mai e ce-a fost. Pentru că „sportul-rege“, cândva bucuria oamenilor simpli, a devenit acum o „mașină de tipărit bani“. Iar meciurile unui Mondial sunt destinate oamenilor care își permit să „spargă“ peste 1,000 de dolari, într-o după-amiază în LA, la un meci Iran – Noua Zeelandă.

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